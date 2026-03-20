20 Marzo, 2026
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NASCE IODEA: A ROMA, NEL IV MUNICIPIO; UN NUOVO POLIAMBULATORIO DEDICATO ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLA DONNA

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Comunicato stampa

INAUGURAZIONE SABATO 21 MARZO 2026, ORE 10 – 16 – VIA MILLOSEVICH 4

Aprirà le sue porte nel Municipio IV di Roma “IoDea”, un nuovo poliambulatorio dedicato alla prevenzione, alla cura e al benessere femminile. Il progetto nasce come uno spazio innovativo pensato per accompagnare la donna in ogni fase della sua vita, attraverso un approccio multidisciplinare e integrato.

L’inaugurazione si terrà sabato 21 marzo, dalle ore 10 alle 16, presso la sede di via Federico Millosevich 4. Sarà un momento di incontro e condivisione durante il quale sarà possibile visitare gli spazi, conoscere le professioniste e brindare insieme all’avvio di questo nuovo percorso.

“La scelta di aprire proprio in via Millosevich nasce da una visione precisa”, spiega la Dott.ssa Maria Ludovica Costanzo, Responsabile, specializzata in chirurgia senologica, medicina estetica e nutrizione clinica, “Il quartiere, situato nel IV Municipio, è oggi in forte espansione e rappresenta una delle aree più dinamiche della città. In questo contesto in evoluzione è emersa l’esigenza di creare non solo un luogo di cura, ma un punto di riferimento capace di offrire un’esperienza più ampia e completa”.

IoDea si inserisce così in modo armonico nel tessuto del territorio, con l’obiettivo di collaborare con le realtà già presenti e contribuire alla diffusione di un nuovo modo di intendere la salute, basato sull’integrazione tra diverse discipline. Il progetto si distingue per un approccio “all-in-one”, che supera il modello tradizionale del poliambulatorio. All’interno della struttura, infatti, è possibile intraprendere un percorso completo che unisce medicina specialistica, attività di movimento e rieducazione funzionale, oltre a servizi dedicati al benessere estetico.

“L’obiettivo è trasformare la salute in un percorso continuo e non in un’emergenza”, sottolinea Flaminia Tirelli, imprenditrice di IoDea. Grande attenzione è dedicata alla prevenzione e alla diagnosi, come nel caso della senologia, affiancate da una palestra attrezzata per Pilates Reformer e riabilitazione fisica, creando un collegamento concreto tra salute clinica e benessere corporeo.

“Far diventare l’attività fisica non solo un mezzo per migliorare il proprio stato di salute e benessere, ma anche un momento per riconnettersi con se stessi e rimettersi al primo posto”, aggiunge Elisa Moretti, chinesiologa e personal trainer. Particolare rilievo è dato all’accompagnamento lungo tutte le fasi della vita, grazie alla presenza di diverse specialità, tra cui senologia, nutrizione clinica, medicina estetica, dermatologia, fisiatria, osteopatia e fisioterapia. A questo si affianca l’utilizzo di tecnologie estetiche di ultima generazione, pensate per offrire trattamenti mirati, efficaci e non invasivi.

“IoDea nasce così per rispondere a un bisogno concreto e sempre più attuale: avere a disposizione un luogo unico, accogliente e altamente specializzato, capace di mettere davvero al centro la persona”, conclude la Dott.ssa Maria Ludovica Costanzo.

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