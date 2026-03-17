Il Lazio del vino torna protagonista a Vinitaly.

Comunicato stampa

Arsial è lieta di invitarti alla conferenza stampa dedicata alla partecipazione della Regione Lazio a Vinitaly 2026, nel corso della quale saranno illustrate strategie, iniziative e appuntamenti che accompagneranno la presenza della Regione alla più importante manifestazione internazionale dedicata al vino italiano.

Un’occasione per raccontare in anteprima le eccellenze vitivinicole del territorio, i progetti di promozione e gli eventi che animeranno il Padiglione Lazio a Verona, nel segno della “Dolce Vita” e della valorizzazione della cucina italiana Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Interverranno:

Lorenzo Tagliavanti – Pres. Camera di Commercio di Roma

– Pres. Camera di Commercio di Roma Massimiliano Raffa – Pres. Arsial

– Pres. Arsial Giancarlo Righini – Ass. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Bilancio della Regione Lazio

– Ass. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Bilancio della Regione Lazio Francesco Rocca – Pres. Regione Lazio

– Pres. Regione Lazio Francesco Lollobrigida (in videomessaggio) – Min. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. Modera: Massimiliano Ossini Come indicato in oggetto, la conferenza stampa è in programma venerdì 27 marzo 2026, alle ore 11.00, presso la Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano (Piazza di Pietra).

Si prega di confermare la propria presenza ai seguenti indirizzi: