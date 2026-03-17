Il Lazio del vino torna protagonista a Vinitaly.

Comunicato stampa
Arsial è lieta di invitarti alla conferenza stampa dedicata alla partecipazione della Regione Lazio a Vinitaly 2026, nel corso della quale saranno illustrate strategie, iniziative e appuntamenti che accompagneranno la presenza della Regione alla più importante manifestazione internazionale dedicata al vino italiano.
Un’occasione per raccontare in anteprima le eccellenze vitivinicole del territorio, i progetti di promozione e gli eventi che animeranno il Padiglione Lazio a Verona, nel segno della “Dolce Vita” e della valorizzazione della cucina italiana Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Interverranno:
- Lorenzo Tagliavanti – Pres. Camera di Commercio di Roma
- Massimiliano Raffa – Pres. Arsial
- Giancarlo Righini – Ass. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Bilancio della Regione Lazio
- Francesco Rocca – Pres. Regione Lazio
- Francesco Lollobrigida (in videomessaggio) – Min. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.
Modera: Massimiliano Ossini
Come indicato in oggetto, la conferenza stampa è in programma venerdì 27 marzo 2026, alle ore 11.00, presso la Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano (Piazza di Pietra).
Si prega di confermare la propria presenza ai seguenti indirizzi: