17 Marzo, 2026
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Il Lazio del vino torna protagonista a Vinitaly.

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Il Lazio a Vinitaly la conferenza

Comunicato stampa

Arsial è lieta di invitarti alla conferenza stampa dedicata alla partecipazione della Regione Lazio a Vinitaly 2026, nel corso della quale saranno illustrate strategie, iniziative e appuntamenti che accompagneranno la presenza della Regione alla più importante manifestazione internazionale dedicata al vino italiano.

Un’occasione per raccontare in anteprima le eccellenze vitivinicole del territorio, i progetti di promozione e gli eventi che animeranno il Padiglione Lazio a Verona, nel segno della “Dolce Vita” e della valorizzazione della cucina italiana Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Interverranno:

  • Lorenzo Tagliavanti – Pres. Camera di Commercio di Roma
  • Massimiliano Raffa – Pres. Arsial
  • Giancarlo Righini – Ass. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Bilancio della Regione Lazio
  • Francesco Rocca – Pres. Regione Lazio
  • Francesco Lollobrigida (in videomessaggio) – Min. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

    Modera: Massimiliano Ossini

    Come indicato in oggetto, la conferenza stampa è in programma venerdì 27 marzo 2026, alle ore 11.00, presso la Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano (Piazza di Pietra).

Si prega di confermare la propria presenza ai seguenti indirizzi:

 

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