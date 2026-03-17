CERVETERI, CITTÀ FUTURA ANNO ZERO: “GLI INTERESSI PERSONALI ANCORA PROTAGONISTI DEL CONSIGLIO COMUNALE”

Comunicato stampa

Cerveteri – Dopo quanto già denunciato nelle scorse settimane, assistiamo oggi all’ennesima pagina indecorosa per la vita istituzionale della nostra città. Proprio nel momento più importante dell’anno amministrativo, quello della votazione del bilancio, atto fondamentale di programmazione e di responsabilità verso la comunità, il Consiglio comunale continua ad essere trascinato in una situazione che nulla ha a che vedere con il rispetto delle istituzioni e dei cittadini.

Ancora una volta si susseguono votazioni inconcludenti. Non per mancanza di tempo o di confronto politico, ma perché una parte del Consiglio comunale, che formalmente appartiene alla maggioranza, continua a tenere in ostaggio l’intera amministrazione per dinamiche che, come evidenziato pubblicamente anche dal segretario locale del Partito Democratico, Fabio D’Annunzio, sembrano essere legate più a interessi e tensioni interne che al bene della città.

È un fatto gravissimo.

Le istituzioni non possono essere utilizzate come terreno di scontro per logiche personali né come strumento di pressione per alimentare dinamiche che, come denunciato dallo stesso D’Annunzio nel suo intervento pubblico riportato dalla stampa locale, rischiano di far apparire l’azione amministrativa piegata a interessi e contrapposizioni che nulla hanno a che vedere con l’interesse generale.

Le votazioni inconcludenti che continuano a susseguirsi dimostrano chiaramente che esiste una parte della maggioranza che agisce in maniera irresponsabile, mettendo a rischio la stabilità amministrativa e paralizzando l’azione di governo della città.

Di fronte a tutto questo non possiamo restare in silenzio.

Come Città Futura Anno Zero denunciamo pubblicamente questo scempio istituzionale e chiediamo che venga fatta piena luce su quanto sta accadendo. Proprio perché anche autorevoli esponenti della stessa area di maggioranza hanno sollevato dubbi e preoccupazioni sull’attuale situazione politica, riteniamo necessario che venga fatta chiarezza su quanto sta accadendo all’interno del Consiglio comunale.

Cerveteri merita rispetto.

Merita istituzioni autorevoli, trasparenti e capaci di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni.

Continuare a trascinare la città in questo clima di ambiguità e immobilismo significa soltanto tradire la fiducia dei cittadini.

Noi continueremo a denunciare con forza ciò che sta accadendo, dentro e fuori dalle sedi istituzionali, perché la democrazia non può essere ostaggio di giochi di potere e interessi personali.

In conclusione rivolgiamo gli auguri di buon lavoro a Luca Piergentili che, grazie anche alla votazione responsabile dell’opposizione, è stato eletto mettendo fine a questa lunga e imbarazzante impasse.