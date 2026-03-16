16 Marzo, 2026
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Premiati gli alunni che hanno partecipato all’evento “Un Caravaggio per la mia Ladispoli”

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alunni premiati a Ladispoli

Comunicato stampa

Questa mattina la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli, a nome dell’Amministrazione comunale, ha premiato alunni ed insegnanti dell’istituto comprensivo “Ladispoli 1” che avevano partecipato all’evento “Un Caravaggio per la mia città”.

Ai bambini che hanno realizzato disegni con le loro interpretazioni dei capolavori di Michelangelo Merisi ed alle docenti che hanno coordinato l’iniziativa, sono state consegnati targhe, attestati e medaglie come segno di ringraziamento per aver impreziosito un’iniziativa che si svolge da cinque anni, tesa a sensibilizzare le nuove generazioni sul saldo legame tra Caravaggio e Ladispoli. Dove sbarcò sulla spiaggia di Palo, l’ultimo posto dove fu visto vivo.

“A nome dell’Amministrazione comunale del sindaco Grando – dice la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli – ho ringraziato la dirigente scolastica professoressa Maria Bevilacqua e le insegnanti Coghe, Pietrantuono e Pierantoni che hanno aderito all’evento, spronando i bambini a sprigionare tutta la loro creatività disegnando i dipinti di Caravaggio.

E’ stato bello leggere negli occhi degli alunni tutta l’emozione nel ricevere medaglie ed attestati come segno di apprezzamento, ho personalmente portato il saluto del sindaco Grando all’istituto comprensivo Ladispoli 1. L’evento Un Caravaggio per la mia città è ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative autunnali del Comune, l’ennesimo passo per ricordare il rapporto tra il grande pittore lombardo ed il nostro territorio. Appuntamento al prossimo anno”.

 

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