12 Marzo, 2026
CIVITApp – la carta giovani di Civitavecchia

Civitapp

Comunicato stampa

Una risposta digitale concreta, nata dai giovani per i giovani. Si chiama CIVITApp ed è la nuova piattaforma gratuita che connette la generazione Under 30 con il tessuto commerciale della città.

Il progetto, nato dalla sinergia tra i Giovani Democratici e un gruppo di indipendenti del territorio, punta a trasformare l’economia locale in un ecosistema solidale. L’obiettivo? Abbattere le barriere economiche per i ragazzi dai 14 ai 30 anni e, contemporaneamente, dare visibilità e “ossigeno” alle attività produttive della città.
Il modello è totalmente “zero costi”: nessun canone per i commercianti, nessuna commissione sugli acquisti e iscrizione gratuita per gli utenti.
“CIVITApp non è solo una vetrina di sconti, è uno strumento di politica sociale attiva,” spiegano i promotori. “Dimostriamo che l’innovazione accessibile può rilanciare il territorio. Abbiamo creato un sistema dove il valore resta in città, premiando chi decide di investire sui giovani.”
Come funziona: l’app mappa i partner locali – dalla ristorazione allo sport, dal fashion ai servizi. Con pochi click, l’utente genera un QR Code e ottiene lo sconto immediato da utilizzare in cassa. Per l’esercente, è una campagna marketing a costo zero verso una platea dinamica e pronta a consumare locale.
Il team di CIVITApp lancia un appello ai commercianti: la rete è aperta e pronta a crescere. Per mappare insieme una città sempre più a misura di giovane, basta un click.
L’app è disponibile all’indirizzo:
https://civita.gdcivitavecchia.cv
Aggressioni, il 43% dei professionisti sanitari denuncia episodi di violenza: 1 su 3 con stress.
COMITATO PER IL RESTAURO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

