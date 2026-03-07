8 Marzo, 2026
Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

Versi di consapevolezza”: un percorso di tre incontri per avvicinarsi alla mindfulness a Ladispoli

Ladispoli

Comunicato stampa

iamo lieti di presentarvi “Versi di consapevolezza”: un percorso di tre incontri per avvicinarsi alla mindfulness attraverso la pratica meditativa accompagnata dalla lettura, rivolti al pubblico degli over 60.
La mindfulness è “la capacità di portare attenzione al momento presente, in modo intenzionale e senza giudizio” e la letteratura scientifica afferma, ormai da decenni, che la presenza mentale nel qui e ora porta innumerevoli benefici sulla salute mentale e fisica.
Questo breve percorso si rivolge alla fascia di utenza più adulta con l’obiettivo di avvicinarla alla mindfulness come strumento di benessere che si pone molteplici obiettivi: affrontare nuove sfide; gestire preoccupazioni, ansia e stress; migliorare la regolazione di attenzione e memoria; riconoscere i cambiamenti nel proprio corpo e accogliere in modo differente il dolore fisico.
Il percorso è strutturato in tre incontri che si terranno in Biblioteca martedì 17,  24 e 31 marzo dalle 10.00 alle 11.30 e rappresenteranno anche un’occasione per condividere le riflessioni emergenti.
Non è necessario aver avuto esperienze nel campo della meditazione, sarà sufficiente avvicinarsi e partecipare con curiosità.
“Versi di consapevolezza” è una delle attività di “Legàmi in Biblioteca”, progetto della Biblioteca finanziato con il contributo della Regione Lazio. Legge 24/19 – Piano annuale 2025, che prevede la realizzazione di iniziative dedicate alle persone over 60, volte a rafforzare il senso trasformativo della lettura per contrastare l’isolamento e la solitudine e favorire la coesione sociale.
Il percorso è ideato dall’Associazione di Promozione Sociale Aperta Parentesi e gli appuntamenti sono tenuti dalla psicologa Antonietta Bruzzese.
La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca perché i posti sono limitati. Vi aspettiamo numerosi!
L’evento è dedicato agli adulti dai 60 anni in su.
