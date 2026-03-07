8 Marzo, 2026
Microplastiche nell’ambiente e nel cibo: una seria minaccia per la salute umana e per il pianeta”.

Comunicato stampa

Prende avvio mercoledì 11 marzo il ciclo di webinar Il gusto della sostenibilità”, parte del progetto Nutrire il presente, coltivare il futuro: a scuola di dialogo, cultura e sostenibilità”, promosso dal Circolo Laudato Si’ e dallUfficio per lEcumenismo e il Dialogo Interreligioso dellArcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni.

Il percorso nasce con lintento di promuovere una maggiore consapevolezza sul rapporto tra ambiente, alimentazione, salute e giustizia sociale, in sintonia con i principi dellenciclica Laudato si, che invita a prendersi cura della casa comune” attraverso scelte responsabili e stili di vita sostenibili.

Protagonista del primo webinar sarà la dott.ssa Antonella Litta, medico specialista in reumatologia ed esponente dellAssociazione Medici per lAmbiente – ISDE Italia, da anni impegnata nello studio delle relazioni tra inquinamento ambientale e salute umana.

Nel corso dellincontro verrà affrontato un tema sempre più rilevante per la comunità scientifica e per la società: la diffusione delle micro e nanoplastiche nellambiente e nella catena alimentare. Queste particelle, ormai presenti nei mari, nei suoli, nelle acque e in molti alimenti, rappresentano una forma di contaminazione globale che solleva interrogativi importanti sui possibili effetti sulla salute e sugli equilibri degli ecosistemi.

Partendo dallidea che il cibo sia una delle principali fonti della nostra energia vitale e che la qualità degli alimenti sia strettamente legata alla salute delle persone, il webinar offrirà strumenti di conoscenza utili per comprendere meglio il fenomeno delle microplastiche e per individuare comportamenti e azioni capaci di ridurne limpatto.

Lincontro inaugura un ciclo di quattro webinar, pensati per approfondire temi legati alla sostenibilità, alla tutela dellambiente e alla promozione di una cultura della responsabilità verso il pianeta e le generazioni future.

É possibile partecipare al webinar su piattaforma Zoom mediante il seguente link: https://tinyurl.com/3yzb6wyf

