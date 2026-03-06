MARZO DONNA 2026: BRACCIANO

Riceviamo e pubblichiamo
Un mese dedicato alla donna come persona, corpo, voce e relazione.
Un percorso che intreccia cultura, salute, prevenzione e tempo condiviso, promosso dallo Sportello Centro Donna di Bracciano insieme alle realtà del territorio.
Dal 7 al 28 marzo, Bracciano ospita incontri, spettacoli, cinema, percorsi di consapevolezza e momenti di cura, con un unico obiettivo strategico: mettere al centro l’esperienza femminile, con competenza e presenza reale.
In programma:
– Essenza Donna: poesia, musica e immagini
– Cinema e riflessione sociale con 7 minuti
– Salute e ascolto del corpo
– Relazioni, separazioni e prevenzione
– Percorsi di crescita personale
– Artigianato d’autore e ritualità del tè a sostegno delle donne vittime di violenza
Un calendario costruito grazie alla collaborazione tra istituzioni, professioniste, associazioni e cittadinanza attiva, perché la cultura non sia solo celebrazione, ma azione concreta e consapevole.
