MARZO DONNA 2026: BRACCIANO

Dal 7 al 28 marzo, Bracciano ospita incontri, spettacoli, cinema, percorsi di consapevolezza e momenti di cura, con un unico obiettivo strategico: mettere al centro l’esperienza femminile, con competenza e presenza reale.

In programma:

– Essenza Donna: poesia, musica e immagini

– Cinema e riflessione sociale con 7 minuti

– Salute e ascolto del corpo

– Relazioni, separazioni e prevenzione

– Percorsi di crescita personale

– Artigianato d’autore e ritualità del tè a sostegno delle donne vittime di violenza

Un calendario costruito grazie alla collaborazione tra istituzioni, professioniste, associazioni e cittadinanza attiva, perché la cultura non sia solo celebrazione, ma azione concreta e consapevole.

