6 Marzo, 2026
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐨 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨

concerto di beneficenza

Riceviamo e pubblichiamo

La musica può unire, emozionare e fare la differenza.
Il Coro Polifonico di Bracciano vi invita a partecipare a un concerto di beneficenza a sostegno dell’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, impegnata ogni giorno nella lotta contro la sclerosi multipla.
Con il patrocinio del Comune di Bracciano.
Sabato 7 marzo 2026
Ore 18.15
Teatro Comunale “Delia Scala” – Bracciano
Dirige il M° Martina Paciotti
Al pianoforte il M° Andrea Bosso
Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio di musica e solidarietà per sostenere la ricerca.
