5 Marzo, 2026
“ROMPERE IL SILENZIO”: fiaccolata rumorosa ad Anguillara Sabazia

fiaccolata rumorosa

Riceviamo e pubblichiamo

Fiaccolata Rumorosa

8 MARZO – ORE 18.30

Luogo di ritrovo: LARGO DELLO ZODIACO Anguillara Sabazia

Camminiamo insieme per la parità di genere contro ogni forma di violenza. Unisciti a noi! Partenza corteo: ore 19.00. Prima sosta Piazza del Comune In questo tragitto si farà RUMORE! Porta le chiavi di casa e se vuoi prepara un cartello per far sentire la tua voce. Piazza del Comune: lettura del manifesto e della petizione alla cittadinanza contro il silenzio

Seconda tappa: giardino di Federica In questo tratto, con fiaccole e candele, scenderemo al giardino di Federica per ricordare le vittime di femminicidio.

Scendi in piazza! La tua voce conta! Rompiamo il silenzio. Insieme.

