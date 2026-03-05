5 Marzo, 2026
CESANO, TORQUATI – CHIRIZZI: “VIA DELLA FONTANA SECCA, EFFETTUATI INTERVENTI SU PARETE”

Comunicato stampa

“Dopo il cedimento di alcuni massi da un costone tufaceo di Via della Fontana Secca, su cui preventivamente nel 2022 il Municipio era intervenuto con l’apposizione di reti metalliche che a febbraio scorso hanno appunto impedito che i detriti arrivassero su strada, questa mattina la ditta del Municipio è intervenuta per gli interventi di disgaggio delle parti pericolanti del muro.

Già da domani, alla presenza di un geologo, i tecnici saranno di nuovo in sopralluogo per programmare l’estensione delle reti, per la messa in sicurezza di un ulteriore tratto e per la sistemazione di quelle interessate dal cedimento.

Come confermato anche in Consiglio Straordinario, sempre sul rischio idrogeologico di Cesano, è in fase avanzata la progettazione di via Cesanense, come anche è confermato lo stanziamento di 930.000 euro per via Solario e Ponte Storto per il quale, anche in questo caso, dopo la relazione della Protezione Civile sui fronti frana presenti nel nostro territorio, Risorse per Roma con il Dipartimento Lavori Pubblici stanno effettuando la progettazione esecutiva.

Ringraziamo l’Ufficio Tecnico che con le ditte sono da giorni a lavoro per la risoluzione di tutte le criticità che hanno interessato il nostro territorio dopo il forte maltempo di gennaio e febbraio.”

 

