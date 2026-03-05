Al teatro Charles de Foucauld di Bracciano lo spettacolo ” Una ladra per amica”

Riceviamo e pubblichiamo

Uno spettacolo ironico, divertente ed emozionante che promette di coinvolgere il pubblico sin dalle prime battute.

La commedia racconta l’incontro tra due donne dai mestieri e dai mondi completamente opposti unite soltanto da un passato segnato da relazioni sentimentali complesse e tutt’altro che serene Teresa e Pia si scontrano in un vortice di dispute non solo verbali ma anche fisiche che, passo dopo passo, lascia spazio a un percorso di confronto e di crescita fino alla nascita di un’amicizia leale e sincera.

Diretta da Massimo Milazzo la pièce sorprende con un inatteso colpo di scena che svela il vero senso della storia entrando nel gioco sottile tra teatro e follia L’immagine finale ribalta la prospettiva dell’intera commedia ciò che fino a quel momento appariva “strano” si rivela profondamente umano mentre ciò che sembrava “normale” viene messo in discussione lasciando allo spettatore una domanda aperta e provocatoria: chi stabilisce davvero il confine tra normalità e follia?