Una giornata per la legalità e il contrasto alle mafie: Pietro Grasso ospite a Cerveteri

Comunicato stampa

L’ex Magistrato e Procuratore Nazionale Antimafia ed ex Presidente del Senato nell’Aula Consiliare del Granarone con un doppio appuntamento: al mattino presenterà il graphic novel “Da che parte stai?”, nel pomeriggio la storia del maxi-processo con “’U Maxi”

Una giornata dedicata alla legalità e alla lotta alle mafie. Cerveteri si appresta ad accogliere in città un ospite d’eccezione: giovedì 12 marzo, alle ore 10:30 e alle ore 16:30 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone interverrà Pietro Grasso, ex Magistrato e Procuratore Nazionale Antimafia, nonché ex Presidente del Senato, per incontrare studenti e cittadini e per presentare i suoi due ultimi libri, il graphic novel “Da che parte stai?” e il libro verità sul Maxi-Processo “’U Maxi”. La giornata è organizzata dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri ed è sostenuta dall’Amministrazione comunale di Cerveteri con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura.

“È un grande onore per la nostra città poter ospitare una figura come quella di Pietro Grasso, uomo di Stato e delle Istituzioni, ex Magistrato e Procuratore Nazionale Antimafia, in prima linea insieme ai Giudici Falcone e Borsellino nella lotta alla criminalità organizzata e anche ex Presidente del Senato – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – grazie al lavoro di Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori Bookstore Cerveteri, vivremo una giornata intera dedicata alla legalità, alla cultura, al rispetto delle leggi dello Stato. Un doppio appuntamento che assume una valenza straordinaria perché sarà aperta da un incontro con i ragazzi delle Scuole Medie della nostra città, che non hanno vissuto in prima persona gli anni del Maxi-Processo ma che è fondamentale che sappiano e conoscano quanto è accaduto, che sappiano chi sono gli uomini e le donne che con infinito amore hanno sacrificato le proprie vite per un’Italia più giusta e libera dal mostro del malaffare mafioso”.

“Sia l’incontro del mattino che quello del pomeriggio – precisa il Sindaco di Cerveteri Gubetti – si svolgeranno all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone e sono aperti a tutta la cittadinanza”.

Il primo dei due appuntamenti è per le ore 10:30. L’ex Magistrato incontrerà gli studenti delle scuole medie di Cerveteri e la cittadinanza tutta per presentare “Da che parte stai?”, graphic novel nato da una vicenda vissuta in prima persona dal figlio di Grasso, un affresco della storia d’Italia dall’omicidio di Placido Rizzotto a quello di Piersanti Mattarella, dalla nascita del Pool Antimafia al Maxiprocesso a Cosa Nostra. Un momento importante culturale e sociale, durante il quale Pietro Grasso risponderà alle domande dei ragazzi e della cittadinanza. Prefazione dell’opera, di Geppi Cucciari.

Il pomeriggio invece, alle ore 16:30, sarà il momento di “’U Maxi”, un libro-verità con il quale Pietro Grasso ci porterà indietro nel tempo, facendoci sedere in un’immaginaria prima fila dell’aula bunker di Palermo, dove insieme ai Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino mise dietro le sbarre i capi di Cosa Nostra e i responsabili delle stragi di mafia che hanno sporcato di sangue la storia italiana degli anni ’70 e ’80. Entrambe le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci tengo a ringraziare e complimentarmi con Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti della Mondadori di Cerveteri: sin dall’apertura si è creato un eccellente dialogo ed una proficua collaborazione con l’Amministrazione e con la Biblioteca comunale di Cerveteri, risultando sempre preziosi nella promozione di appuntamenti culturali, nella promozione della cultura letteraria e in appuntamenti con autori di grande spessore, affrontando anche argomenti di grande importanza e dallo straordinario valore simbolico e morale”.