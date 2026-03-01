Poste Italiane: al via a Trevignano Romano i lavori del Progetto Polis

Sono iniziati a Trevignano Romano i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale nell’ambito del Progetto Polis promosso da Poste Italiane, il piano nazionale che punta a trasformare gli uffici postali dei comuni con meno di 15.000 abitanti in presìdi evoluti di servizi pubblici e digitali. L’intervento non rappresenta un semplice adeguamento strutturale, ma si inserisce in una strategia nazionale che mira a rafforzare la presenza dei servizi nei territori, contrastare il divario tra grandi centri e piccoli comuni e rendere più semplice e immediato l’accesso alle prestazioni della Pubblica Amministrazione.

In un’epoca in cui molte realtà periferiche subiscono una progressiva riduzione dei presìdi, il Progetto Polis va in direzione opposta, investendo sulla prossimità e sulla modernizzazione. Per Trevignano Romano la trasformazione dell’ufficio postale comporterà una riqualificazione complessiva degli spazi interni, con ambienti più moderni, funzionali e accoglienti. Gli interventi prevedono la riorganizzazione delle aree di sportello, una migliore gestione dei flussi di utenza e soluzioni architettoniche orientate all’accessibilità universale, così da garantire piena fruibilità anche alle persone con disabilità o con ridotta mobilità. Dal punto di vista tecnologico, l’ufficio sarà dotato di infrastrutture digitali più avanzate, connessioni più efficienti e sistemi di gestione delle pratiche in grado di ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità del servizio.

Saranno introdotte postazioni self service che consentiranno ai cittadini di effettuare autonomamente numerose operazioni, alleggerendo le code e semplificando le procedure. Il cuore innovativo del progetto riguarda però l’integrazione di servizi della Pubblica Amministrazione direttamente all’interno dell’ufficio postale. I cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e altri documenti amministrativi senza doversi recare in altri centri, con un evidente vantaggio in termini di comodità e riduzione degli spostamenti. L’ufficio postale diventerà così uno sportello di prossimità capace di avvicinare concretamente lo Stato ai cittadini, soprattutto a coloro che incontrano maggiori difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali.

La riqualificazione comprenderà inoltre interventi sugli impianti per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza complessiva della struttura, contribuendo a rendere l’edificio più sostenibile e adeguato agli standard contemporanei. Durante l’intero periodo dei lavori sarà comunque garantita la piena continuità dei servizi attraverso un ufficio postale mobile posizionato nei pressi della sede di via Mosca. I cittadini potranno continuare a usufruire di tutte le operazioni di sportello, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Restano inoltre attivi i canali digitali di Poste Italiane, che permettono di effettuare pagamenti, monitorare spedizioni e gestire numerose operazioni da remoto. “L’ingresso del nostro ufficio postale nel progetto nazionale Polis – dichiara il Vicesindaco – è il risultato di una rinnovata collaborazione istituzionale con Poste Italiane e della relazione costruita con un management competente e disponibile al confronto.

Non è stato un automatismo, ma il frutto di un dialogo serio, costante e orientato a valorizzare il nostro territorio. Con Polis, Trevignano Romano non avrà soltanto un ufficio rinnovato, ma un presidio moderno di servizi pubblici integrati. Significa offrire ai cittadini la possibilità concreta di accedere a funzioni della Pubblica Amministrazione senza uscire dal Comune, semplificare le procedure, ridurre i tempi e rafforzare l’inclusione digitale. È una scelta che va nella direzione della coesione territoriale e che riconosce il valore dei piccoli comuni come luoghi vivi, dinamici e meritevoli di investimenti. Questo intervento rappresenta un segnale di fiducia nel futuro della nostra comunità e nella qualità dei servizi che possiamo garantire ai nostri cittadini.” Al termine degli interventi, salvo imprevisti tecnici, l’ufficio postale riaprirà nella sede rinnovata, entrando stabilmente nella rete nazionale degli uffici trasformati dal Progetto Polis.