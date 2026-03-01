Campionati italiani di canottaggio indoor: scorpacciata di medaglie per la Trevignano Rowing

Si sono svolti tra il 14 e il 15 febbraio, presso la Palestra Monumentale del Foro Italico a Roma, i C2 Open RowErg Champioships: i campionati nazionali di rowing indoor. Tra le tantissime società di canottaggio provenienti da tutta Italia, anche la Trevignano Rowing, ormai ospite fisso, vista la terza partecipazione consecutiva. Fondata nel 2022 dall’istruttore Giuseppe Papaluca, la realtà con sede a Trevignano Romano ha iscritto 26 atleti, che hanno gareggiato nella prova regina dei 2000 metri. La gara, misto di forza e resistenza, ha vistogli sportivi uscire vincitori con un totale di 8 medaglie, riportando, tra l’altro, anche un record nazionale. Nel dettaglio si registrano gli ori di Ottone Salvati, Mariana Claicneht e Assunta Mariani. Proprio quest’ultima, già campionessa in carica al secondo oro consecutivo, può ora fregiarsi del record italiano nella categoria 75-79 pesi leggeri, avendo fermato il cronometro sul tempo di 10:17.3.

Tra gli ottimi risultati della società dilettantistica, da annoverare il secondo posto di Castore Parissi, e le medaglie di bronzo Letizia Sonzio, Francesco Perconti, Davide Catena e dello stesso Giuseppe Papaluca, anche lui per la seconda volta di fila al terzo gradino del podio. Oltre ai sopracitati medagliati, non da meno sono stati tutti gli altri partecipanti, di cui la maggior parte alla prima partecipazione, che hanno dimostrato una volontà ed una forza da veri campioni, e che fanno ben promettere per il prossimo anno.

La Trevignano Rowing si dimostra ancora una delle realtà sportive più in vista sul Lago di Bracciano, che grazie allo spirito familiare e di appartenenza espresso dai numerosissimi iscritti, riesce a far coinvolgere in questo sport persone di ogni fascia di età. Tutto scorre, come evidenziato dalla scritta “Pánta rheî”, motto della società stampato sulle canotte dell’associazione, ma come messo in luce dalla partecipazione sempre maggiore degli ultimi anni, la Trevignano Rowing è qui per restare a lungo.

Davide Catena