ROMA, A PALAZZO VALENTINI PRESENTAZIONE CAPODANNO CINESE

Comunicato stampa

Il Capodanno Cinese 2026 sarà celebrato il 21 e 22 febbraio in Piazza Vittorio Emanuele II, con un ampio programma di eventi pubblici e culturali: un appuntamento strutturale nel calendario culturale romano, quest’anno arricchito da una serie di Eventi Collaterali ospitati da Mercato Centrale dal 18 al 28 febbraio che si articolano in iniziative culturali e momenti di partecipazione, capaci di rafforzare il legame con il territorio: una grande festa cittadina che unisce tradizione, partecipazione e dialogo interculturale, valorizzando il contributo della comunità cinese alla vita sociale e culturale della Capitale.

Alla conferenza stampa parteciperanno rappresentanti delle istituzioni italiane e cinesi e delle associazioni organizzatrici.

Interventi istituzionali:

Cristina Michetelli, Consigliera delegata al Patrimonio e al Bilancio della Città Metropolitana di Roma

Guo Lin, Ministra Consigliera dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese

Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina

Chen Peng, Presidente della Federazione Internazionale delle Comunità Cinesi di Roma, in rappresentanza delle quattro associazioni capofila organizzatrici del Capodanno Cinese Silvia Giulia Ghia, Assessora alla Cultura e alla Scuola del I Municipio Roma Centro

Liu Chi Sheng, Vice Presidente Liao – Laboratorio Incontro Asia Occidente

Modera

• Liliana Liao, Presidente di Associna Lazio e Presidente LIAO – Laboratorio Incontro Asia Occidente.