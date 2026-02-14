14 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Decreto Legge Bollette: bonus da 90 euro?  UNC: bonus luce insufficiente, dl bollette inadeguato

0
88
Unione Nazionale Consumatori

Comunicato stampa dell’Unione Nazionale Consumatori

Secondo quanto apparso sugli organi di informazione, il Governo avrebbe previsto nella bozza del dl bollette un contributo straordinario di 90 euro sull’energia elettrica per i titolari di bonus sociale.

“Bonus luce insufficiente e decreto inadeguato” afferma Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se la bozza fosse confermata, sarebbe un passo indietro enorme rispetto al contributo straordinario del 2025 pari a 200 euro, ossia oltre il doppio rispetto ai 90 euro ora previsti. Per non parlare del fatto che prima era esteso a chi aveva addirittura un Isee pari a 25 mila euro, mentre ora la soglia scende agli irrisori 9.796 euro” prosegue Vignola.

“Quanto alla possibilità per i venditori di poter riconoscere un bonus per chi ha un Isee inferiore a 25.000 euro, siamo al grottesco, atteso che il prezzo è libero e i venditori non dovrebbero aver bisogno di un suggerimento del Governo per abbassare i prezzi a chi vogliono. Insomma, alla fine lo farebbero solo per farsi belli e farsi pubblicità con l’attestazione pubblica” aggiunge Vignola.

“Infine, siano alle solite. Il Governo continua a dare bonus una tantum, vantandosi così ogni volta di aver fatto qualcosa, invece di abbassare in modo serio e strutturale le bollette per tutti, riducendo le imposte, come aveva fatto Draghi” conclude Vignola.

Articolo precedente
REA: BASTA BUSINESS SULLA PELLE DEI CANI E GATTI. LE GUARDIE ZOOFILE CONTROLLINO I CANILI LAGER, NON SOLO I PRIVATI.
Articolo successivo
IO FARO’ CARNEVALE: EVENTO SPOSTATO AL 22 FEBBRAIO

Ultimi articoli

Società

Idee e proposte per la promozione e valorizzazione del patrimonio del dominio collettivo dell’Università Agraria

Eventi

17 febbraio, Giornata Nazionale del Gatto: a Roma un grande evento pubblico promosso da Città metropolitana

Cultura

La festa degli innamorati (parte 4 di 4) – Se oggi non fosse San Valentino, resteresti ancora?

Eventi

IO FARO’ CARNEVALE: EVENTO SPOSTATO AL 22 FEBBRAIO

Società

REA: BASTA BUSINESS SULLA PELLE DEI CANI E GATTI. LE GUARDIE ZOOFILE CONTROLLINO I CANILI LAGER, NON SOLO I PRIVATI.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it