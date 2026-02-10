ROMA: LA FONDAZIONE BAMBINO GESÙ PREMIA IL DIVINA CLUB, I PARTNER E MAX TONETTO PER IL SUCCESSO DEL “PROGETTO ACCOGLIENZA E CURE UMANITARIE”

Comunicato stampa

Una serata all’insegna della solidarietà e della riconoscenza ha fatto da cornice all’evento ospitato sabato scorso dal Divina Club, che ha accolto la Fondazione Bambino Gesù per un momento di celebrazione e ringraziamento. Nel corso della serata, la Fondazione ha premiato ufficialmente il Divina Club, i suoi partner e Max Tonetto, ex calciatore della AS Roma e testimonial dell’iniziativa, per lo straordinario successo del “Progetto Accoglienza e Cure Umanitarie”.

L’iniziativa, realizzata durante il periodo natalizio, ha permesso di raccogliere 10.080 euro, un risultato significativo frutto dell’impegno condiviso e della grande generosità dimostrata da tutti i soggetti coinvolti.

Il “Progetto Accoglienza e Cure Umanitarie” rappresenta uno dei pilastri dell’attività della Fondazione Bambino Gesù e ha l’obiettivo di garantire assistenza, cure e accoglienza a bambini e famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità, offrendo loro supporto concreto e un segno di speranza nei momenti di maggiore difficoltà.

Durante la serata sono stati inoltre consegnati gli attestati di riconoscimento al Divina Club, ai partner coinvolti e a Max Tonetto. Un momento particolarmente toccante è stato dedicato alla consegna dei disegni realizzati dai bambini seguiti dalla Fondazione per l’occasione: piccoli capolavori carichi di colore, emozione e gratitudine, che hanno reso ancora più tangibile il valore umano del progetto.