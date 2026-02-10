10 Febbraio, 2026


Cordoglio per la scomparsa di Sabina (Bina) Addati, vedova Avincola

lutto per la scomparsa di Sabina Addati

La Redazione de L’agone esprime il proprio cordoglio, restando vicina al Nostro redattore Lorenzo, per la scomparsa della madre Sabina; quando una mamma va via, con lei se ne va un pezzo di noi, lasciandoci un vuoto emotivo incolmabile.

Restiamo alberi, che sebbene continueremo a muoverci al vento e fiorire al sole, mancheranno della radice primigenia che faceva davvero belle le foglie.

Consapevoli di questo, vorremmo saper confortare il nostro collega Lorenzo, penna raffinata e gentile di questa redazione, amico silenzioso e sempre presente; sebbene ci unisca proprio un’attività fatta di parole, sappiamo quanto queste divengano fragili e impotenti in momenti come questi.

Confidiamo, dunque, che la sensibilità di Lorenzo, sappia cogliere in queste poche parole, il valore di un abbraccio fatto di affetto e di coraggio.

La Redazione de L’Agone

