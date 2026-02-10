Cordoglio per la scomparsa di Sabina (Bina) Addati, vedova Avincola

La Redazione de L’agone esprime il proprio cordoglio, restando vicina al Nostro redattore Lorenzo, per la scomparsa della madre Sabina; quando una mamma va via, con lei se ne va un pezzo di noi, lasciandoci un vuoto emotivo incolmabile.

Restiamo alberi, che sebbene continueremo a muoverci al vento e fiorire al sole, mancheranno della radice primigenia che faceva davvero belle le foglie.

Consapevoli di questo, vorremmo saper confortare il nostro collega Lorenzo, penna raffinata e gentile di questa redazione, amico silenzioso e sempre presente; sebbene ci unisca proprio un’attività fatta di parole, sappiamo quanto queste divengano fragili e impotenti in momenti come questi.

Confidiamo, dunque, che la sensibilità di Lorenzo, sappia cogliere in queste poche parole, il valore di un abbraccio fatto di affetto e di coraggio.

La Redazione de L’Agone