A Santa Severa la Giornata della Salute Digestiva con Croce Rossa Italiana

Giornata della salute digestiva

Comunicato stampa

Appuntamento presso la sede di via Antonio Zara snc sabato 14 febbraio. Iniziativa organizzata dal Comitato Locale con la Professoressa Maria Giovanna Graziani, primario di gastroenterologia e endoscopia digestiva_

“Educare e diffondere i valori per uno stile di vita sano e salutare, favorendo la prevenzione e l’informazione medico-sanitaria è uno dei principali obiettivi della Croce Rossa Italiana. In quest’ottica, il nostro Comitato ha organizzato per sabato 14 febbraio la Giornata della Salute Digestiva, un appuntamento totalmente gratuito, rivolto a tutti, presso la nostra sede di via Antonio Zara snc a Santa Severa. Un’iniziativa organizzata insieme alla Professoressa Maria Giovanna Graziani, primario di gastroenterologia e endoscopia digestiva, che sarà presente per l’intera giornata per fornire consigli utili e rimedi ai presenti”. Ad annunciarlo è Rosanna Saba, Presidente del Comitato Locale di Santa Severa/Santa Marinella di Croce Rossa Italiana.

“Una giornata volta a sensibilizzare sull’importanza dell’apparato digerente e sulla prevenzione delle malattie gastrointestinali, come il reflusso, la celiachia e nel peggiore dei casi il tumore del colon-retto, una neoplasia purtroppo frequente ma che in caso di diagnosi precoci porta ad un sensibile aumento percentuale di sopravvivenza – ha aggiunto la Presidente di Croce Rossa Italiana S. Severa – S. Marinella Rosanna Saba – durante l’iniziativa, forniremo consigli utili su alimentazione, diete, idratazione, lotta all’uso di alcol e fumo e tutto ciò che può agevolare un miglioramento delle proprie abitudini di vita. Ringrazio con l’occasione la Professoressa Maria Giovanna Graziani per la disponibilità e tutti i Volontari del Comitato, sempre fortemente partecipi alle attività per la popolazione”.

L’iniziativa è totalmente gratuita e si svolgerà dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Necessaria la prenotazione: si può contattare, anche tramite WhatsApp il numero di telefono 3200627158

