Tre giorni di cogestione al liceo Vian: la scuola che si apre al dialogo e alle competenze

Dal 17 al 19 dicembre 2025 il Liceo Vian ha vissuto tre intense giornate di cogestione, trasformando la scuola in uno spazio aperto al confronto, alla partecipazione e all’apprendimento condiviso. Un’iniziativa che ha coinvolto l’intera comunità scolastica e che ha visto gli studenti protagonisti attivi dell’organizzazione e della proposta formativa. L’iniziativa, ormai consolidata come momento significativo della vita scolastica, ha offerto corsi di ogni tipo: dalla filosofia alla psicologia, dalla scrittura creativa alle scienze, fino a laboratori artistici, musicali e sportivi. Un’occasione preziosa per ampliare gli orizzonti culturali degli studenti e valorizzare competenze spesso trasversali rispetto ai programmi curricolari. Protagonisti della cogestione sono stati soprattutto gli studenti, chiamati non solo a partecipare, ma anche a progettare e proporre i corsi, assumendosi responsabilità organizzative e dimostrando spirito di iniziativa. La scuola si è così configurata come uno spazio di confronto democratico, in cui il dialogo tra generazioni e ruoli diversi ha favorito un clima di collaborazione e rispetto reciproco. I docenti hanno accompagnato il percorso con attenzione e disponibilità, riconoscendo il valore educativo di un’esperienza che promuove autonomia, pensiero critico e cittadinanza attiva. Non si è trattato di una sospensione della didattica, ma di una sua naturale evoluzione, capace di integrare saperi formali e informali. La cogestione ha rappresentato anche un momento di ascolto: temi di grande attualità, come il benessere psicologico, l’educazione affettiva e l’uso consapevole dei social sono stati affrontati con linguaggi vicini alle nuove generazioni. Lontana dall’essere una semplice pausa dalla didattica tradizionale, l’esperienza si è configurata come un momento di didattica alternativa e integrata, capace di unire saperi disciplinari e competenze trasversali, favorendo il dialogo e il rispetto reciproco. La cogestione del Liceo Vian ha restituito centralità alla scuola come luogo di comunità, ascolto e partecipazione, dimostrando come il coinvolgimento attivo degli studenti possa contribuire in modo significativo a una scuola più inclusiva, dinamica e attenta ai bisogni del presente.

Tania Carotenuto