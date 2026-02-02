Ad Anguillara Sabazia Sandra Germogli sfida lo status quo, è il momento di restituire dignità ai cittadini

Comunicato stampa

La candidata sindaca dell’Italia dei Diritti – De Pierro lancia la sfida per le prossime amministrative. Al centro del programma: decoro urbano, trasparenza e la fine dell’immobilismo politico



Roma, 2 febbraio 2026 : Il panorama politico di Anguillara Sabazia si arricchisce di una proposta che punta tutto sulla rottura con il passato e sulla concretezza dell’azione quotidiana. Sandra Germogli, volto storico e “punta di diamante” del movimento Italia dei Diritti – De Pierro, entra nel vivo della campagna elettorale definendo i pilastri del suo programma, volto a scuotere una città che chiede a gran voce di voltare pagina.

Un volto per la “Normalità dei Diritti”

La scelta del presidente Antonello De Pierro, del segretario provinciale romano Carlo Spinelli e degli altri vertici del movimento non è casuale. Sandra Germogli, la quale è vice responsabile per l’Area del Lago di Bracciano, incarna quella figura di “sentinella del territorio” che l’Italia dei Diritti promuove da anni. Non una politica di professione chiusa nei palazzi, ma una cittadina che ha fatto della denuncia del degrado e della difesa dei servizi pubblici la sua missione personale.

“Non chiediamo privilegi, ma la normalità dei diritti”, è il mantra che accompagna la sua corsa. Un concetto semplice che ad Anguillara suona come una rivoluzione necessaria.

I punti del programma per la rinascita

Con la candidatura ormai consolidata, Sandra Germogli ha delineato i punti cardine su cui si concentrerà l’azione amministrativa, mirata a risolvere le criticità strutturali che affliggono il territorio.