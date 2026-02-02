2 Febbraio, 2026
PCTO Navdanya International: visita all’azienda Faraoni

Prosegue il percorso di PCTO dell’Istituto Tecnico Agrario Salvo D’Acquisto di Bracciano, delle classi 3-4-5, con l’associazione Navdanya International che prevede la formazione degli studenti nell’ambito dell’Agroecologia con particolare focus sull’importanza del suolo.

Il giorno 27/11/2025 il triennio dell’Istituto è stato ospite della Fattoria Faraoni a Sutri, un’azienda zootecnica di bovini da latte caratterizzata dall’utilizzo del pascolo razionale rigenerativo, con autoproduzione totale dell’alimentazione animale.

La mandria è alimentata esclusivamente ad erba, senza l’utilizzo di mangimi o cereali, allevati secondo tecniche che favoriscono la rigenerazione naturale del suolo.

All’interno dell’azienda è presente anche un laboratorio per la trasformazione del latte e delle carni, che permette di valorizzare l’intera filiera produttiva ed ottenere prodotti artigianali di qualità.

I ragazzi inizialmente, guidati dal titolare dell’azienda, hanno effettuato una visita a tutto il complesso aziendale, dal laboratorio di trasformazione alla sala mungitura fino alle stalle, per poi andare all’interno del campo dedicato al pascolo della mandria dove, divisi in gruppi, hanno iniziato a elaborare delle schede di lavoro dove veniva analizzato :

  • il contesto ambientale (esposizione, giacitura, possibili fenomeni di ristagno idrico
  • Analisi fisica del suolo (colore, odore, struttura e consistenza, presenza di pori, estensione radicale)
  • Presenza di biodiversità: copertura vegetale e macrofauna
  • Misura del Ph

Un altro incontro che ha generato curiosità ed entusiasmo nei ragazzi (il 5 in totale dall’inizio del PCTO), un’esperienza didattica-formativa molto importante che sta portando sempre più negli studenti la consapevolezza dell’importanza della risorsa suolo, di come la presenza di sostanza organica, della complessità microbiologica, della biodiversità sia fondamentale ai fini produttivi di un’azienda.

Il professore, Alessio Fiorucci

