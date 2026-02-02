Anguillara Sabazia: 8 marzo giornata dedicata alle donne, alla prevenzione del cancro al seno e alla creatività di Sabrina Roncarà

L’8 marzo ad Anguillara Sabazia la moda diventa racconto, testimonianza e impegno. La città ospiterà la terza edizione di “Fashion at the Lake”, un appuntamento che negli anni ha saputo crescere e trasformarsi. Quest’anno assume un significato ancora più profondo: sarà dedicato alle donne e alla prevenzione del cancro al seno, inserendo la creatività in un percorso di consapevolezza e partecipazione collettiva. L’iniziativa nasce da un’idea di Sabrina Roncarà, in accordo con Susan G. Komen Italia, con il patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia. All’organizzazione partecipano anche l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia, ASD Trail dei Due Laghi, Sabry Crea Kids and Family e la Pro Loco di Anguillara Sabazia. Il cuore dell’evento sarà l’ex Consorzio Agrario, in via Anguillarese 145, che per un giorno diventerà spazio di incontro e comunità.

Fashion at the Lake prenderà forma già il giorno precedente. Sabato 7 marzo, dalle 14 alle 18, cittadini, famiglie e bambini saranno coinvolti nella realizzazione dei tappeti artistici, a cura di Lorenzo Carrozzo con la collaborazione delle Parrocchie di San Francesco e Regina Pacis. Insieme ai tappeti, verrà preparata anche l’infiorata, pensata come segno simbolico di partecipazione e memoria condivisa. La mattinata dell’8 marzo inizierà con il ritrovo dei partecipanti, alle ore 9 prenderà il via la Walk for the Cure, iniziativa ufficiale di Komen Italia, condotta da Carlo Ricci, presidente dell’ASD Trail dei Due Laghi. La camminata sarà accompagnata dalle majorettes, dalla banda del Gruppo Folkloristico di Anguillara Sabazia e dalla presenza del trampoliere Arianna Spaziani, creando fin dall’inizio un clima di partecipazione, inclusione e condivisione.

Nel corso della mattinata ampio spazio sarà dedicato anche all’informazione e al confronto. Alle ore 11 si terrà il Meeting dei Medici – Intervista in Rosa, condotto da Luisa Taddei, con la partecipazione di medici, specialisti ed esperti di beauty oncologico. Un momento pensato per offrire strumenti concreti e una maggiore consapevolezza sul cancro al seno, sulla prevenzione e sul supporto alle donne. Accanto agli interventi sanitari, prenderanno la parola anche le associazioni impegnate sul territorio, che racconteranno il proprio lavoro quotidiano e i percorsi di sostegno attivati: Spazio Supporto Donna, Body Art Therapy Italia di Anna Maria Mazzini, Zittocancro, Mastectomia semplice senza ricostruzione – Flat Farfalle Libere, insieme al Centro Diagnostico Sabatino e all’ASD Dragolago. Un intreccio di testimonianze, esperienze e servizi concreti messi al servizio delle donne. Durante la mattinata sarà presentata anche l’opera “Il Dono della Vita” dell’artista Silvia Moccia, un contributo simbolico che arricchirà il percorso dell’evento con un ulteriore messaggio di riflessione e speranza.

Il cuore emotivo della giornata sarà rappresentato dalle due sfilate, fulcro simbolico di questa terza edizione di Fashion at the Lake. La prima porterà in passerella le Donne in Rosa, in collaborazione con Gianfranco Venturi: una sfilata che supera l’estetica per trasformarsi in racconto, testimonianza e presenza. Corpi e volti che parlano di forza, dignità e consapevolezza, restituendo alla moda un valore profondamente umano. La seconda sfilata vedrà protagonista la terza edizione delle creazioni sartoriali di Sabry Crea Kids and Family, realizzate con il contributo di Accademia del Trucco e di Simona Tiziano – TheFlowerUr Kobido & Make-up, insieme a Balloon Art e Body Art Therapy Italia APS di Anna Maria Mazzini. Le modelle indosseranno inoltre i gioielli floreali di Artchrysalid, realizzati con fiori veri, e le borse di Mihaela Murarasu, componendo una narrazione visiva che diventa inno alla rinascita dopo il dolore. Entrambe le sfilate saranno condotte da Silvia Bruni. È in questo contesto che la presenza di Sabrina Roncarà assume il suo significato più profondo. Stilista e fondatrice di Sabry Crea Kids and Family, Sabrina sta affrontando in prima persona un percorso oncologico. Eppure continua a creare, a coinvolgere, a costruire relazioni. In questa edizione di Fashion at the Lake, la moda diventa il suo linguaggio più autentico: non solo abiti, ma gesti, vicinanza, resilienza condivisa. Reduce dalla Fiera Abilmente di Roma, dove ha presentato la nuova collezione e tenuto corsi di sartoria, porta ad Anguillara una testimonianza silenziosa ma potente, capace di parlare a tutte le donne. Ampio spazio sarà dedicato anche alle famiglie e ai bambini. Dalle 8 alle 14 saranno attive le attività di animazione curate da Silvia Eventi, con giochi, laboratori e intrattenimento pensati per i più piccoli, mentre Atletica Sabatina allestirà l’Atletica Sabatina’s Fun Sunday Village, un’area sportiva dedicata al movimento e al gioco nella stessa fascia oraria. La giornata proseguirà alle 14.30 con la Messa in onore delle donne oncologiche e di chi ha affrontato il cancro, che si terrà presso la chiesa Regina Pacis, come momento di raccoglimento e memoria condivisa.

Non mancherà un’area ristoro, resa possibile grazie al contributo di diverse realtà: Azienda Agricola Delle Fratte Marco offrirà frutta fresca, mentre Ristorante Marchione, Il Croccante – Il Panificio Moderno, Bar Krystall Gran Caffè e Bar Principe 2 proporranno assaggi dei loro prodotti. Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre disponibile un photobooth gratuito, a cura di Happy Memories Book, per conservare un ricordo della giornata. A sostenere l’iniziativa sarà attiva una raccolta fondi ufficiale: le iscrizioni alla Walk for the Cure sono aperte sul sito www.traildeiduelaghi.it. A chi parteciperà verrà consegnata la maglietta ufficiale Komen Italia – Walk for the Cure. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a Susan G. Komen Italia per i progetti di prevenzione del cancro al seno. Acqua Claudia donerà l’acqua per la Walk.

L’evento è reso possibile anche grazie al sostegno di numerosi sponsor commercianti e attività, hanno scelto di appoggiare il progetto e di farne parte attivamente: Necchi, World Tessuti, Balloon Art, Fanjo Eventi, Gianfranco Venturi, Accademia del Trucco, Centro Servizi Patronato e CAF di Catia De Carolis, Onco Beauty, Pescheria Friggitoria Toto, Krystall Gran Caffè, I Giardini di Roma Nord, Ristorante Marchione, Ristorante Massimino, Pink & Beauty, Jukebox Hamburgeria Pinseria, Croccante – Il Panificio Moderno, Camelot Cafè, Azienda Agricola Delle Fratte Marco, Bar Blue Eyes, Giuliana Abbigliamento, Primigi Store, Artchrysalid, AVB Associazione Volontari Bracciano, Gruppo Folkloristico di Anguillara Sabazia, Borgo Vivo, Gli Scoordinati, Fuorilegge, Bar Principe 2, Il Gabbiano, Bar Da Betta, Associazione Culturale Fotografiamo, Mary & Simon Parrucchieri, Ribelle di Mariangela Riva, Mihaela Murarasu, Florucci Due, Associazione Sportiva Atletica Sabatina, ASD Trail dei Due Laghi, Associazione Commercianti Bracciano, Happy Memories Book, Farfalle Libere & Filati, Silvia Eventi, Acqua Claudia.

Questa terza edizione di Fashion at the Lake non è soltanto un evento di moda, ma una giornata che sceglie di mettere al centro le donne, i loro corpi, le loro storie. Un modo diverso di vivere l’8 marzo: camminando insieme, creando legami, raccontando una comunità che sceglie di esserci.

Paola Forte