IL 12 FEBBRAIO CERIMONIA DI CONSEGNA DEGLI ASSEGNI AL MERITO

dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano

Giovedì 12 febbraio, alle 16:30, presso il Sacrario ai Caduti si terrà la cerimonia di consegna degli assegni al merito ai ragazzi delle superiori che hanno ottenuto le migliori pagelle nell’anno scolastico 2024/2025.

Un momento importante che premia l’impegno di tante ragazze e ragazzi capaci di ottenere ottimi risultati in ambito scolastico.

Si ricorda che l’iniziativa, arrivata ormai alla terza edizione, è realizzata grazie alle somme del cinque per mille che i cittadini hanno destinato ai servizi sociali del Comune a cui l’Amministrazione comunale ha voluto affiancare ulteriori fondi di bilancio.