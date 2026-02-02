Direttamente da Strasburgo: Europa unita, decisioni che contano e il futuro dell’Italia

Comunicato stampa
Care e cari,
vi scrivo con alcuni aggiornamenti da Strasburgo e dall’Italia.
Ogni mese, durante la plenaria, racconto che cosa si discute e che cosa si vota in Europa — e soprattutto perché conta: perché molte decisioni che incidono su lavoro, diritti, salute, ambiente, industria, qualità della democrazia, nascono anche lì.
Vi invito a iscrivervi al canale: è un modo semplice per restare aggiornati e per costruire insieme un’informazione più chiara, senza rumore e senza propaganda.
In queste ore ho ribadito un punto semplice: l’Europa può reggere l’urto delle crisi solo se resta unita.
Ho detto chiaramente che la scelta di inseguire la linea della Casa Bianca non rafforza l’Italia: la isola e rischia di spaccare l’Unione.
«Il Board of peace non c’entra niente con la pace.
In questa plenaria e in queste settimane il messaggio è chiaro: o rafforziamo l’Europa unita e sociale, o lasceremo spazio a nazionalismi e scelte sbagliate che aumentano divisioni e incertezza.
E sulla tragedia di Gaza serve serietà e umanità: niente progetti opachi, ma scelte limpide che mettano al centro la vita delle persone e il diritto internazionale.
Nicola Zingaretti