Direttamente da Strasburgo: Europa unita, decisioni che contano e il futuro dell’Italia

vi scrivo con alcuni aggiornamenti da Strasburgo e dall’Italia.

In queste settimane, più che mai, serve chiarezza su cosa sta accadendo e su quale idea di Europa vogliamo difendere.

Ogni mese, durante la plenaria, racconto che cosa si discute e che cosa si vota in Europa — e soprattutto perché conta: perché molte decisioni che incidono su lavoro, diritti, salute, ambiente, industria, qualità della democrazia, nascono anche lì.

Vi invito a iscrivervi al canale: è un modo semplice per restare aggiornati e per costruire insieme un’informazione più chiara, senza rumore e senza propaganda.

In queste ore ho ribadito un punto semplice: l’Europa può reggere l’urto delle crisi solo se resta unita.

Agire in ordine sparso significa indebolire la capacità dell’Unione di negoziare, difendere cittadini e imprese, rispondere alle escalation e proteggere il nostro interesse nazionale.

Ho detto chiaramente che la scelta di inseguire la linea della Casa Bianca non rafforza l’Italia: la isola e rischia di spaccare l’Unione.

E quando l’Europa è più fragile, siamo più fragili anche noi.

«Il Board of peace non c’entra niente con la pace.

È un macabro progetto che lucra sul disastro umano per fare affari.

L’Italia ne stia fuori.»

In questa plenaria e in queste settimane il messaggio è chiaro: o rafforziamo l’Europa unita e sociale, o lasceremo spazio a nazionalismi e scelte sbagliate che aumentano divisioni e incertezza.

Difendere l’unità europea significa difendere salari, diritti, welfare, democrazia e la capacità di contare davvero nello scenario globale.

E sulla tragedia di Gaza serve serietà e umanità: niente progetti opachi, ma scelte limpide che mettano al centro la vita delle persone e il diritto internazionale.

Nicola Zingaretti