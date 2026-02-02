2 Febbraio, 2026
”IO FARO CARNEVALE ”, IL 15 FEBBRAIO LA 28IMA EDIZIONE A CIVITAVECCHIA

Civitavecchia

Comunicato stampa

La Giunta comunale ha approvato la realizzazione della 28ª edizione di “Io Faro Carnevale – Città di Civitavecchia”, in programma domenica 15 febbraio 2026.
L’evento, organizzato dal Coordinamento “Io Faro Carnevale”, con rappresentanza legale affidata all’APS Gioco Festa Città di Civitavecchia, vedrà la tradizionale sfilata di carri allegorici e di maschere lungo le vie cittadine. Il Comune di Civitavecchia parteciperà all’iniziativa in qualità di co-promotore e co-organizzatore.
Queste le dichiarazioni del Sindaco Marco Piendibene: ”La 28ª edizione di  Io Faro Carnevale – ha dichiarato il Primo Cittadino – è un appuntamento molto atteso dalla città, in quanto è capace di coinvolgere le famiglie, le associazioni e i cittadini in un momento di autentica  partecipazione collettiva”.
Anche l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti ha manifestato la propria soddisfazione: ”Si tratta di un evento che valorizza la partecipazione e la creatività del territorio. Il lavoro condiviso tra amministratori e associazioni è un elemento fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa”.
L’Assessore al Turismo Piero Alessi ha invece parlato di ”un avvenimento che rappresenta un’importante occasione di attrattività per la città, capace di richiamare l’attenzione dei cittadini e dei numerosi visitatori. Voglio ringraziare l’Ufficio Turismo per il prezioso lavoro svolto nell’organizzazione di questo appuntamento e per il contributo essenziale che anche quest’anno ha offerto”.
L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento al Coordinamento “Io Faro Carnevale”, all’APS Gioco Festa Città di Civitavecchia e a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento.
Si precisa che, in caso di avverse condizioni meteorologiche o di accertati impedimenti organizzativi, la manifestazione si svolgerà domenica 22 febbraio 2026.
