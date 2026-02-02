ISOLA FARNESE, TORQUATI (MUN XV): “BENE VISITA COMMISSIONE PARLAMENTARE PERIFERIE. SOTTOPOSTE DUE PRIORITA’: RISTORI E STUDI GEOLOGICI PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO”

Comunicato stampa

“Si è svolto questa mattina a Isola Farnese il sopralluogo della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle Periferie Urbane, presieduto dall’Onorevole Alessandro Battilocchio, che ringrazio per l’attenzione. Pur avendo appreso la notizia della visita solo da un comunicato stampa dei Consiglieri di opposizione di questo Municipio, senza alimentare polemiche di alcun tipo abbiamo davvero apprezzato la tempestività della visita e la piena disponibilità della Commissione.

E’ apprezzabile che anche le Istituzioni regionali e nazionali si interessino dell’emergenza in corso in un’ottica di collaborazione, e per questo ringrazio l’onorevole Battilocchio a cui oggi abbiamo sottoposto due priorità sulle quali possono intervenire. La prima è l’interlocuzione con la Regione Lazio per il riconoscimento dello stato di emergenza regionale, con la conseguente attivazione delle misure di sostegno economico e dei ristori per le attività commerciali presenti al Borgo, nello specifico per le prime tre che ci hanno sottoposto la necessità: una società sportiva, un hotel e uno studio odontoiatrico; richiesta inviata ufficialmente dal Municipio già lo scorso 21 gennaio.

La seconda priorità è la richiesta alla Regione Lazio e al Governo nazionale di promuovere uno studio sulle fragilità geologiche e uno stanziamento di fondi per la messa in sicurezza dei due Borghi del nostro Municipio, Isola Farnese e Cesano.

Prima di questa ulteriore emergenza al Borgo di Isola Farnese, come Municipio abbiamo infatti stanziato in autonomia il primo milione di euro per porre rimedio alle fragilità dei costoni del nostro territorio. Tali fondi sono stati impegnati per gli interventi su due strade chiuse a Cesano Borgo per il cedimento, anche qui, di due costoni in parte privati. Oltre al supporto per questa emergenza di Isola Farnese che abbiamo sottoposto alla Commissione, sarebbe utile rinforzare questa attività in generale attraverso l’aiuto delle Istituzioni regionali e nazionali.

In relazione all’emergenza di Isola Farnese, proseguono invece gli interventi per l’apertura dì Via Prato la Corte per il passaggio dei mezzi di soccorso, per cui si stanno avviando le opere di ripristino del percorso e si sta procedendo con le opere per la realizzazione della scala per il passaggio pedonale. In corso anche gli approfondimenti per la messa in sicurezza del costone e lo smaltimento dei detriti su strada. Resta attivo e presidiato il centro di prima assistenza e assistenza sociosanitaria alla popolazione all’interno del Centro Anziani.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.