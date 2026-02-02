“Ascolto e partecipazione”: a “Che fine ha fatto la politica?” a Bracciano i perché di un percorso che “parte dal basso”

Comunicato stampa

Alla biblioteca comunale un partecipato incontro con Guido Ingrao sull’attualità dei temi affrontati in “Volevo la luna”

Grande partecipazione sabato 31 gennaio a Bracciano per l’incontro alla biblioteca comunale di via Pratoterra 2 di “Che fine a fatto la politica?”, la “rassegna di concetti e argomenti dell’attuale dibattito politico attraversando libri di saggistica presentati dagli autori”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bracciano. Il coro dell’Associazione Novarania, composto da giovanissimi e diretto da Francesca Reboa, ha arricchito un appuntamento dedicato a “L’impegno politico”.

Guido Ingrao, quinto di cinque figli di Pietro Ingrao – dirigente del Partito Comunista Italiano e presidente della Camera dei Deputati – attraverso il libro “Volevo la luna” ha ricordato la figura del padre, in particolare la sua sorta di appello ai giovani studenti di rendersi protagonisti del cambiamento. I testi, letti ed interpretati dall’attrice Monica Ferri, hanno ricostruito gli scenari in cui questo esponente politico si è mosso, partendo dalla sua Formia fino alle giornate buie del rapimento Moro.

“Una politica che parte dal basso, dalla partecipazione, dall’ascolto”, Con queste parole il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, rispondendo alle sollecitazioni di Marco Ferri, saggista, drammaturgo e ideatore della rassegna, ha descritto il percorso che lo ha portato alla guida della cittadina.

“Anche questo incontro e la sentita partecipazione di decine di persone – spiegano l’assessore alla Cultura di Braccino Biancamaria Alberi e Marco Ferri – hanno confermato il desiderio di confronto di una comunità sull’agire politico. La testimonianza di Guido Ingrao . aggiungono – è stata preziosa nel ricostruire il perché di un protagonismo in politico che, nel solco della Costituzione italiana, sia rivolto a migliorare le condizioni delle persone e a rimuovere le diseguaglianze”. Anche questa volta si è ricordato quanto stabilito dall’articolo 11 della Costituzione del ripudio della guerra. Prezioso nella riuscita dell’evento l’impegno organizzativo della capo area, architetto Cecilia Sodano, e delle bibliotecarie, dottoresse Ilaria Longo e Elisa D’Appio,

Sabato 7 febbraio 2026 alle 18.30 è in programma l’ultimo incontro di “Che fine ha fatto la politica” sul tema “Uguaglianza sostantivo femminile” con la partecipazione di Roberta Gisotti, autrice di “Uomini contro le donne” (Erf Edizioni 2025).

“A ottanta anni dalla conquista del diritto al voto delle donne italiane – commenta Ferri – ci sono ancora forti disparità salariali, oltre a quei terribili episodi di violenza femminicida, come quello di Anguillara”.

Anche questo ultimo incontro della rassegna prevede reading di brani tratti dai libri, letti da Monica Ferri e commenti musicali eseguiti dall’Associazione Novarmonia di Bracciano.