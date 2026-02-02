2 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Valorizzazione della cultura e del turismo: Civitavecchia presente a ‘tourismA 2026’

0
24

Comunicato stampa

Civitavecchia sarà presente all’edizione 2026 di ‘ tourismA ‘, il salone dedicato all’archeologia e al turismo culturale, che si terrà a Firenze dal 27 febbraio al 1° marzo 2026, presso il Palazzo dei Congressi. L’evento rappresenta una significativa occasione di confronto tra istituzioni, enti e operatori, ed è dedicato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale.
La città parteciperà ai tavoli di lavoro in rappresentanza dell’Assessorato alla Cultura e dell’Assessorato al Turismo, portando con sé le proprie tradizioni e le numerose attrattive storico-archeologiche che ne caratterizzano l’identità.
Per il Sindaco Marco Piendibene, questa partecipazione è ” un’opportunità strategica per far conoscere le eccellenze di Civitavecchia e per consolidare la città come meta culturale di rilievo, dimostrando come turismo e cultura possano camminare congiuntamente per sostenere lo sviluppo del territorio ”.
L’Assessora alla Cultura, Stefania Tinti, riferisce che ”essere presenti a tourismA significa raccontare la storia e le tradizioni della città, valorizzarne i siti culturali e archeologici e promuoverne una fruizione consapevole e sostenibile”.
L’Assessore al Turismo Piero Alessi dichiara: ”La partecipazione al salone è un momento per confrontarsi con operatori e istituzioni, per condividere esperienze e progetti innovativi, e per presentare Civitavecchia come una città capace di unire storia, arte e accoglienza turistica “.
Con la partecipazione a tourismA 2026, Civitavecchia conferma il proprio impegno nella valorizzazione dei propri siti storici e nella promozione della cultura e del turismo, considerati degli elementi chiave per la crescita e per lo sviluppo della città.
Articolo precedente
“Ascolto e partecipazione”: a “Che fine ha fatto la politica?” a Bracciano i perché di un percorso che “parte dal basso”
Articolo successivo
Guidonia, Cgil e Fillea: morto operaio alla Buzzi Unicem

Ultimi articoli

Società

Guidonia, Cgil e Fillea: morto operaio alla Buzzi Unicem

Cultura

“Ascolto e partecipazione”: a “Che fine ha fatto la politica?” a Bracciano i perché di un percorso che “parte dal basso”

Società

ISOLA FARNESE, TORQUATI (MUN XV): “BENE VISITA COMMISSIONE PARLAMENTARE PERIFERIE. SOTTOPOSTE DUE PRIORITA’: RISTORI E STUDI GEOLOGICI PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO”

Internazionale

Direttamente da Strasburgo: Europa unita, decisioni che contano e il futuro dell’Italia

Eventi

”IO FARO CARNEVALE ”, IL 15 FEBBRAIO LA 28IMA EDIZIONE A CIVITAVECCHIA

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it