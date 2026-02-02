2 Febbraio, 2026
Guidonia, Cgil e Fillea: morto operaio alla Buzzi Unicem

Comunicato stampa

“Poco fa è morto un lavoratore alla Buzzi Unicem di Guidonia”. Lo rendono noto la Cgil e la Fillea Cgil di Roma e Lazio, congiuntamente alla Cgil e alla Fillea Cgil di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene.
“Secondo le prime informazioni raccolte dai nostri delegati e funzionari presenti sul posto per portare vicinanza e solidarietà, il lavoratore, dipendente di una ditta esterna, sarebbe rimasto travolto dal materiale grezzo durante le operazioni di pulizia dei silos.”- proseguono le organizzazioni sindacali. -“Una dinamica su cui ci aspettiamo si faccia al più presto chiarezza, per accertare le responsabilità e capire come sia potuto accadere un episodio del genere.”
