Osteria Nuova. Approvate le due rotatorie sulla Braccianese

Sicurezza stradale e viabilità, via libera a un’opera attesa da oltre quindici anni

Il nuovo anno si apre con una buona notizia che i cittadini di Osteria Nuova, e non solo, attendevano da tempo. Grazie al parere positivo espresso nella Conferenza dei servizi, sono state finalmente approvate le due rotatorie sulla strada provinciale Braccianese: una all’altezza dell’intersezione con via della Stazione di Cesano e l’altra all’incrocio con via Anguillarese. L’obiettivo degli interventi è quello di moderare le velocità e rendere più sicura la circolazione in due punti particolarmente critici, dove spesso si verificano incidenti e tamponamenti.

Si tratta di un’opera considerata strategica per la viabilità dell’area nord della Capitale e per i collegamenti con i territori limitrofi. Una proposta che affonda le sue radici nel 2009, quando venne avanzata dal Municipio XV, ripresa poi nel 2014 e nuovamente rilanciata nel 2021, anche grazie alla mobilitazione di numerosi cittadini che avevano raccolto firme a sostegno del progetto. Le opere sono state classificate tra quelle essenziali e indifferibili inserite nel programma del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo, e ad occuparsi della loro realizzazione sarà Anas, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini. “La chiusura della Conferenza dei servizi rappresenta un passaggio decisivo per dare corso a un intervento che ha come priorità la sicurezza di chi percorre quotidianamente questo tratto di strada – ha dichiarato –. Le due rotatorie consentiranno di diminuire il rischio di incidenti e di rendere più ordinata e sicura la viabilità, in coerenza con il lavoro che stiamo portando avanti su tutta la rete stradale cittadina”.

A sottolineare l’importanza del risultato raggiunto è anche il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. “Dopo tanti tentativi e numerose amministrazioni, a ottobre scorso è stata indetta la Conferenza dei servizi: il passo più concreto degli ultimi vent’anni per un progetto che consentirà di migliorare la viabilità, fluidificare il traffico e ridurre in modo significativo il rischio di incidenti su via Braccianese – ha commentato –. Ringrazio l’assessora capitolina ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, e Anas per aver colto l’urgenza di tali opere, prioritarie per la sicurezza del territorio”.

Fabio Rollo