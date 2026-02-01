Il Sindaco Bettarelli: “a Canale il bello deve ancora venire”

Poco meno di un anno e mezzo alle Comunali del 2027 e rimane ormai poco tempo all’Amministrazione Bettarelli per completare le linee di mandato stilate nel 2021.

Abbiamo incontrato il primo cittadino che per L’agone anticipa quello che sarà un anno in continuità e coerenza con i trascorsi.

“Crediamo di aver già realizzato le linee di mandato con l’avvio dell’iter del PUCG, il nuovo Piano Regolatore comunale che, insieme con il ri-ottenimento della subdelega paesaggistica, rimette il nostro Comune sul binario giusto e riempie finalmente un vuoto, quello della Pianificazione Urbanistica, che era ferma dal 1988. Con il PUCG crediamo di aver affrontato tutti i macro-temi che ci eravamo proposti e il tempo rimanente servirà per implementare ed arricchire questi concetti ancora meglio.”

Qualche esempio?

“La situazione del personale oggi è normalizzata con tutti i ruoli coperti, risanato il Bilancio, ridotto di un terzo il debito storico comunale, rilanciata la nostra area naturale protetta (strade d’accesso, illuminazione artistica di Antica Monterano, solo a titolo esemplificativo), differenziazione dei rifiuti passata dal 62 all’80% e raccolta puntuale in avvio, riqualificati gran parte degli impianti sportivi comunali, riaperti gli immobili comunali e valorizzati attraverso la gestione tramite associazioni locali, l’avvio della realizzazione del potabilizzatore comunale, le nuove aree di sosta Poggio Lupino, Comunaletto e Vecchio campo sportivo, la riqualificazione dell’arredo urbano e del centro storico, la salvaguardia della cultura e della memoria collettiva con i lavori alla Sala Natili, all’Archivio Storico, al Sacrario ai Caduti. Interventi importanti come quelli alle scuole (Elementari, Infanzia di Montevirginio, il nuovo asilo nido, il futuro nell’ex ostello comunale). E poi i 35 regolamenti comunali approvati, i km di nuove strade fatte e le altre mille attività che sarebbe troppo lungo ricordare.”

E quindi nel 2026 che dovremo aspettarci?

“L’apertura della Casa della Comunità, la riqualificazione del teatro comunale, miglioramenti per la palestra e la sala polivalente delle Olmate, ancora interventi sul centro storico, interventi sulla viabilità comunale, la riqualificazione dell’ostello, ancora il rifacimento di tante strade, cultura e solidarietà in favore di chi ha bisogno. Un rapporto leale e di mutua collaborazione con l’associazionismo locale, vero fiore all’occhiello del nostro Comune”.

Insomma una buona amministrazione, come quella che Canale e Montevirginio dimostrano dal 2016 e che 10 anni dopo rende il nostro comune un posto speciale, apprezzato sempre di più e per il quale il bello deve ancora venire.”

Gianluca Di Pietrantonio