Mondadori Bookstore Cerveteri compie un anno: una grande festa tra letture, musica e poesie*

_Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti: “Un anno fa ha preso il via una sfida importantissima per noi, il calore e l’affetto della città ci hanno fatto sentire più forti”. Ospite d’eccezione della festa, la scrittrice Valentina D’Urbano_

“Un anno insieme, un anno di libri, letture, incontri, cultura, ma anche conoscenza, amicizia e qualche chiacchiera. Domenica sarà trascorso esattamente un anno da quando insieme abbiamo rilevato la libreria: iniziammo una sfida impegnativa, con tanti sogni, speranze e anche, come normale che sia, qualche timore. Oggi, con tanta emozione, possiamo dire che quella sfida è stata vinta e per questo vi aspettiamo in libreria per stare insieme, con una grande festa aperta a tutti nella quale coniugheremo musica, letture, poesia, momenti dedicati ai bambini e in generale a tutta la famiglia”.

A dichiararlo sono Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti, titolari della Mondadori Bookstore Cerveteri, nell’invitare la cittadinanza alla grande festa che avrà luogo domenica 1°febbraio, per l’intera giornata, nella libreria di Largo Almunecar: una giornata per festeggiare insieme il primo anno dall’apertura.

“Non solo una festa, ma un modo per dirvi grazie – dichiarano Andrea e Tarita – grazie a tutti voi che in questo nostro primo anno ci siete stati così vicini, partecipando alle nostre attività, partendo da #laMondadoriCerveteriIncontra e #LeggiconTarita, fino ai firmacopie, agli appuntamenti con le scuole e ai laboratori per i più piccoli, facendovi portavoce dell’esistenza di Mondadori a Cerveteri, diventando giorno dopo giorno protagonisti della libreria, non soltanto facendo acquisti da noi o regali alle persone a voi care, ma anche semplicemente facendo sapere ad un’altra persona che nella nostra città c’è una libreria! In un mondo digitalizzato, veloce e complesso come quello odierno non era facile, ma oggi possiamo dire con grande orgoglio che abbiamo intrapreso la strada giusta”.

“Durante la festa di domenica – aggiungono – avremo tantissimi ospiti: nel corso della giornata saranno presenti alcuni dei tanti autori che in questi mesi abbiamo avuto ospiti in libreria e avremo come madrina d’eccezione Valentina D’Urbano, scrittrice e vincitrice di numerosi riconoscimenti in carriera, tra cui il Premio Stresa e il Premio Rapallo Carige per la donna scrittrice e che già lo scorso anno intervenne in occasione del taglio del nastro. Vi aspettiamo numerosi!”.

Ad aprire la mattinata, alle ore 11:30 sarà Luca Raffaelli, coautore di “Ciao mamma, vado dai fantasmi”, edito da “Tunué”: la storia di quattro amici condividono lo stesso sogno: una misteriosa casa di fantasmi e un bullo pronto a rovinar loro la vita. Da qui parte un’avventura surreale piena di risate, incontri strampalati e fantasmi scoppiettanti. Un fumetto travolgente che affronta paure e bullismo con umorismo, fantasia e tanta amicizia. Un momento dedicato ai ragazzi davvero importante, durante il quale grazie alla lettura, si affronteranno temi sociali di grande rilevanza. A seguire “il Gioco dell’empatia”, un percorso ludico-educativo per imparare, per riflettere, per non rimanere indifferente.

Il primo pomeriggio lo spazio sarà tutto per i bambini: alle ore 15:00 protagonista la magia di “Willy delle Meraviglie”, più volte ospite in numerose iniziative tenutesi a Cerveteri, durante le quali ha lasciato a bocca aperta bambini e genitori.

Alle ore 16:30 l’atmosfera si farà esplosiva con la musica de “I Frutti di Mario”, musicisti straordinari in versione acustica con un repertorio che spazierà dagli anni ’60 ai giorni nostri, dai Beatles al rock’n roll di Elvis, ai grandi classici della musica italiana, da Battisti a Nada a Rino Gaetano, fino alle hit più moderne del nuovo millennio. Seguirà un piacevole buffet e divertentissimi quiz a tema letterario.

In serata invece, alle ore 21:30, è il momento di “Poetry Slam”, condotto da Sara Ruia e Giorgio Ripani ed in collaborazione con “La Grotta”: uno spazio aperto dedicato alla poesia, ai versi liberi, alle rime e alle emozioni.