Vespa club di Anguillara Sabazia tra passione e solidarietà

Tutti conosciamo la vespa, lo scooter più famoso d’Italia nato dopo il dopoguerra e divenuto pratico e maneggevole anche per le donne aprendo così un nuovo mercato, pratico ed ormai icona di design. La vespa si fece celebre nel famoso film vacanze romane del 1953 dove Audrey Hepburn e Gregory peck andavano in giro per Roma su una vespa 125 rendendola simbolo della dolce vita.

Il signor Alberto di Carlo presidente del vespa club di Anguillara Sabazia assieme al vice presidente Danilo Berlinghini e la segretaria e tesoriera Rosella Oliverio coltivano la passione per la vespa affiliandosi nel 2024 al vespa club Italia potendo così partecipare a raduni ed essi stessi organizzarli.

Col gruppo della vespa sono stati in Svizzera, in Ungheria ed in Irlanda, se i viaggi non superano i duecento km però si va in Vespa. L’associazione ruota intorno ai 170 soci. Lo scorso anno c’è stato il raduno nazionale della vespa proprio ad Anguillara ed hanno partecipato 370 vespe. La vespa per i soci del vespa club è un modo per ricordare l’infanzia, i primi amori, i primi giri in autonomia; coltivando la passione per la vespa si coltiva il ricordo di quella gioventù ormai perduta ma piena di amore e spensieratezza.

Al vespa club si fanno anche pranzi di gruppo oltre alle classiche uscite in vespa ed è un gruppo molto coeso che coltiva oltre alla passione per il famoso scooter anche il valore dell’amicizia. Se ci si volesse associare basta andare alla sede del vespa club in Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, numero 4,ad Anguillara Sabazia, ma sono disponibili anche i contatti telefonici ed il sito web e la pagina Facebook.

Vespa club non è solo raduni ma anche solidarietà e beneficenza: i soci, infatti, si impegnano moltissimo nel sociale, si creano feste per solidarietà, si è stati a delle case famiglia ed al bambin Gesù.

In sintesi la vespa è un simbolo cult della nostra Italia che ad alcuni come il vespa club di Anguillara Sabazia può riportare all’infanzia ed aiutarli a riviverla ricordandoci che al mondo serve fare del bene.

Ilaria Morodei, redattrice L’agone