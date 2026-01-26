“L’esercito dei giusti”: a Cerveteri Roberta Spaccini racconta la storia di suo figlio Giulio

Comunicato stampa

Appuntamento per sabato 31 gennaio alle ore 17:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone. Una storia vera: dalla diagnosi di aplasia midollare alla rinascita

Una storia vera nata all’interno di una camera d’ospedale, in uno di quei reparti dove si intrecciano dolori, speranze, lacrime, paure, infinite rincorse alla ricerca di un sospiro di sollievo che significa tornare a vivere: il reparto pediatrico.

‘L’esercito dei giusti’, libro di Roberta Spaccini che sarà presentato sabato 31 gennaio alle ore 17:00 all’interno dei locali dell’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri, è la storia di una mamma che ha combattuto assieme al marito, affinché il figlio Giulio Luttazzi, oggi un bellissimo ragazzo di 19anni potesse tornare ad una vita normale dopo la diagnosi di aplasia midollare. Un libro che vi renderà più ricchi, culturalmente e umanamente, ma soprattutto straordinariamente innamorati della vita. Parte dei proventi del libro, sarà devoluto alle attività di ADMO Lazio – Associazione Donatori Midollo Osseo.

“La storia di Giulio negli anni ha toccato il cuore di tutta la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – siamo passati dalla preoccupazione e dal dolore alla speranza di trovare quanto prima un donatore compatibile fino alla gioia, di vedere Giulio finalmente uscire dall’ospedale e tornare giorno dopo giorno ad una vita normale, di tornare alla vita! La storia di Giulio e di tutta la sua famiglia, è una storia di rinascita, questo ragazzo ha dimostrato una capacità di rialzarsi dalle difficoltà uniche e oggi questa sua forza l’ha portato ad essere uno dei componenti fissi della Nazionale Italiana di Calcio Trapiantati, vederlo difendere nuovamente i pali della porta, sono la conferma della forza d’animo e del coraggio che hanno avuto in questo lungo percorso”.

“A Roberta, che ha trovato la forza di trasformare in un libro un percorso così difficile, facendo della propria storia personale un inno alla vita e un importante monito verso la donazione del midollo osseo, rivolgo i miei complimenti, così come faccio un grandissimo in bocca al lupo a Giulio, perché possa continuare la sua carriera sportiva e raggiungere ancora importanti traguardi – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – alla cittadinanza tutta, agli amici, alle realtà sportive ed in particolar modo ai giovani, l’invito a partecipare: non sarà solo un piacevole incontro letterario, ma una lezione di vita e forza d’animo straordinaria!”

Nel corso della presentazione del libro, moderata dalla giornalista Francesca Lazzeri, interverrà il Dottor Andrea De Salvo, psicologo e psicoterapeuta del dipartimento di oncoematologia dell’Ospedale Bambino Gesù e collaboratore dell’Associazione 4You Aps, una delegazione della Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, l’Associazione C(u)ori in Corsia Onlus e i responsabili di Admo Lazio – Associazione Donatori Midollo Osseo.