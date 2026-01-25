Le celebrazioni di S. Antonio Abate a Bracciano segnano il legame con le radici della comunità

Dal profilo facebook del sindaco Crocicchi

Questa mattina, in 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞, abbiamo celebrato 𝐒𝐚𝐧𝐭’𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐀𝐛𝐚𝐭𝐞: un appuntamento sentito dalla nostra comunità, che affonda le radici nella 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 e nel legame autentico con la 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚 e con gli 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐢. È sempre emozionante vedere la piazza animata da 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢, 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞, 𝐜𝐚𝐯𝐚𝐥𝐥𝐢, 𝐜𝐚𝐧𝐢, animali da cortile e volti sorridenti. Momenti cosi ci ricordano quanto sia importante 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐫𝐞 e 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 le nostre radici, tramandandole alle nuove generazioni.

Un sentito grazie all’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐁𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 per l’impegno e la passione con cui ogni anno rende possibile questa giornata; alla 𝐅𝐚𝐧𝐟𝐚𝐫𝐚 4º 𝐑𝐞𝐠𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐛𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐚 𝐜𝐚𝐯𝐚𝐥𝐥𝐨 per la presenza che ha dato solennita e emozione alla mattinata; e a tutte le persone che, con i loro animali, hanno reso questo appuntamento una vera festa della comunita.

Grazie alla 𝐏𝐚𝐫𝐫𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 e a 𝐝𝐨𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐜𝐨 e 𝐝𝐨𝐧 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 per l’accompagnamento e il significato profondo che questa ricorrenza sa custodire.

Un ringraziamento speciale all’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐛𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫𝐢 per il supporto organizzativo, alla 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞, ai 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐛𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 e alla 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 di Ladispoli e alla 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 comunale di Bracciano e alla 𝐅𝐞𝐧𝐢𝐜𝐞 di Ladispoli: la vostra presenza e il vostro lavoro sono stati fondamentali per la buona riuscita dell’iniziativa e per garantire sicurezza a tutti. Grazie agli operatori della Tekneko che hanno seguito il corteo per garantire la pulizia delle strade