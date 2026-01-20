Viabilità. Sopralluogo congiunto sul tratto di Via Settevene Palo II. Continuano i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale

Riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina ho effettuato un 𝐬𝐨𝐩𝐫𝐚𝐥𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐨 su 𝐕𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐯𝐞𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐥𝐨 insieme a 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐨𝐜𝐜𝐢𝐚, Consigliera metropolitana delegata alla 𝐯𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀, al Sindaco di 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐆𝐮𝐛𝐞𝐭𝐭𝐢, al Capo Segreteria del Sindaco Roberto Gualtieri 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐢𝐧𝐧𝐮𝐜𝐜𝐢, al Segretario particolare del Sindaco Gualtieri 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧𝐢 e al Consigliere Metropolitano 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨 𝐏𝐚𝐬𝐜𝐮𝐜𝐜𝐢.

Dopo l’𝐚𝐬𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 già realizzata nei mesi scorsi, i lavori di 𝐫𝐢𝐟𝐚𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐥𝐞 stanno ora proseguendo su altri tratti fondamentali della via, in particolare 𝐝𝐚𝐥 𝐤𝐦 𝟐.𝟕𝟎𝟎 𝐚𝐥 𝐤𝐦 𝟑.𝟒𝟓𝟎 e 𝐝𝐚𝐥 𝐤𝐦 𝟒.𝟏𝟎𝟎 𝐚𝐥 𝐤𝐦 𝟖.𝟕𝟗𝟎.

Un intervento 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 e 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐨, che punta a garantire 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 su una delle strade più 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 e 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜𝐡𝐞 del nostro territorio — e che è stato possibile anche grazie all’𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐭𝐚 su questa 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀, portandola con continuità ai tavoli istituzionali.

Un sentito 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 alla 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞, che ancora una volta ha dato ascolto e seguito 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 alle richieste avanzate per la 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 delle infrastrutture stradali provinciali.

Continuiamo a lavorare 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐭𝐞, per 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐢.

Marco Crocicchi – Sindaco di Bracciano