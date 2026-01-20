Viabilità. Continuano i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 4/a Settevene Palo

Comunicato stampa
“Dopo un primo intervento a luglio scorso, sul primo tratto dal km 0.400 al km 2.700, continua l’impegno della Città metropolitana di Roma Capitale per il rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 4/a Settevene Palo II.
I lavori che verranno svolti dalla Città metropolitana, comprendono i tratti dal km 2.700 al km 3.435 e dal km 4.100 al km 8.790 circa ricadenti nei territori del Comune di Bracciano e Cerveteri. Una volta conclusi verrà ristabilita la segnaletica orizzontale. Grazie a tutti i tecnici coinvolti per il prezioso lavoro svolto”
Così in una nota la Consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia giunta sul luogo del cantiere questa mattina insieme alla Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, al Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi e al Consigliere metropolitano Alessio Pascucci.