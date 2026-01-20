20 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePrimo piano

Moda, Borgonzoni: “Valentino non ha vestito il tempo, lo ha reso eterno”

0
108
La scomparsa di Valentino Garavani
Valentino Garavani arrives for the premiere of 'Franca: Chaos and Creation' during the 73rd Venice Film Festival in Venice, Italy, 02 September 2016. The movie is presented in the 'Cinema nel Giardino' section at the festival running from 31 August to 10 September. ANSA/ETTORE FERRARI

Comunicato stampa

“Con la scomparsa di Valentino Garavani perdiamo un artista che ha dato vita ad una delle forme più alte di raccontare l’Italia al mondo. Valentino non è stato soltanto un maestro della moda, ma un costruttore di immaginari, capace di trasformare l’eleganza in memoria culturale. Il suo lavoro ha dialogato naturalmente con il cinema, l’arte e lo spettacolo, parlando la lingua della bellezza come atto culturale e dello stile come identità. Ha reso il Made in Italy una visione, non solo un’eccellenza produttiva: un’idea di civiltà riconosciuta nel mondo. Il suo lascito appartiene al patrimonio culturale del Paese, la sua eredità continuerà a ispirare le nuove generazioni come una voce irripetibile dell’Italia creativa”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Articolo precedente
OMICIDIO ANGUILLARA. SI DIMETTE DA ASSESSORE LA MADRE DEL MARITO DI FEDERICA TORZULLO.
Articolo successivo
GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO AL C.N.R. PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PIZZA 

Ultimi articoli

Territorio

Il liceo artistico espone nella mostra “Punto di arrivo nel Nuovo Mondo: di Pace”

Scuola

SUCCESSO OPEN DAY ISTITUTO ALBERGHIERO

Scuola

GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO AL C.N.R. PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PIZZA 

Cronaca

OMICIDIO ANGUILLARA. SI DIMETTE DA ASSESSORE LA MADRE DEL MARITO DI FEDERICA TORZULLO.

Territorio

Ofioca: creatività e artigianato al femminile

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it