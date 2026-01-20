Lavori in corso sulla Settevene Palo Nuova, il Sindaco Gubetti: “Sopralluogo importante e positivo con Città Metropolitana”

Comunicato stampa

Incontro congiunto tra la Sindaca di Cerveteri, il Sindaco di Bracciano Crocicchi, il Consigliere Metropolitano Pascucci e la Consigliera Delegata Chioccia

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento del manto stradale lungo la via Settevene Palo Nuova, importante arteria di collegamento tra i Comuni di Cerveteri e Bracciano. Gli interventi sono a cura di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Questa mattina si è svolto un sopralluogo sul posto per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri. Presenti la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, il Consigliere Metropolitano Alessio Pascucci e la Consigliera Delegata di Città Metropolitana a viabilità, mobilità e infrastrutture Manuela Chioccia.

Durante l’incontro è stato possibile fare il punto sugli interventi in corso, che interessano i tratti maggiormente ammalorati della strada, in particolare tra via Doganale e via degli Angeli Ceretani, oltre ad affrontare le ulteriori criticità che riguardano questa fondamentale infrastruttura viaria.

“Un sopralluogo importante quello di questa mattina – ha dichiarato la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti – con Città Metropolitana, Ente titolare della strada, abbiamo avuto modo di confrontarci a lungo sulle esigenze della Settevene Palo Nuova. Attualmente sono in corso i lavori nel tratto che presentava le maggiori urgenze, ovvero quello successivo al bivio di via Doganale. Successivamente si proseguirà con interventi significativi per la messa in sicurezza del tratto che collega lo svincolo al Campo Enrico Galli”.

“Questa strada di collegamento rappresenta per noi un’arteria fondamentale, anche per il collegamento con l’ospedale, ed è percorsa ogni giorno da tantissimi nostri concittadini – ha aggiunto la Sindaca Gubetti – era da tempo che chiedevamo questo intervento a Città Metropolitana e finalmente i lavori sono iniziati”.

“Ringrazio la Consigliera Delegata Manuela Chioccia per la consueta disponibilità e attenzione verso il nostro territorio – ha concluso la Sindaca – e il Consigliere Metropolitano Alessio Pascucci per la presenza e il sostegno”.