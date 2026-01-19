FEDERICA TORZULLO, MINUTO DI RUMORE AL LICEO VIAN.  RETE DEGLI STUDENTI «PER FEDERICA, PER TUTTE, PER NESSUN’ALTRA».

Comunicato stampa
La comunità scolastica tutta, in un momento di dolore collettivo per il territorio, sceglie di non rimanere in silenzio e di denunciare, ancora una volta, la morte di una donna per mano del patriarcato.
«Per Federica, per tutte e per nessun’altra» dichiara la Rete degli Studenti Medi di Bracciano, il sindacato studentesco. «In ricordo di Federica e di tutte le altre donne ci mobilitiamo. Vogliamo educazione sessuo affettiva nelle scuole per contrastare la violenza di genere»
Rete degli Studenti Medi del Lazio