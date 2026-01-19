19 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePrimo piano

FEDERICA TORZULLO, MINUTO DI RUMORE AL LICEO VIAN.  RETE DEGLI STUDENTI «PER FEDERICA, PER TUTTE, PER NESSUN’ALTRA».

0
93
rete degli studenti medi del Lazio

Comunicato stampa

Domani alle ore 9:50 il Liceo Vian, su proposta della comunità studentesca, osserverà un minuto di rumore in ricordo di Federica Torzullo, cittadina di Anguillara Sabazia, ennesima vittima di femminicidio nel nostro paese.

La comunità scolastica tutta, in un momento di dolore collettivo per il territorio, sceglie di non rimanere in silenzio e di denunciare, ancora una volta, la morte di una donna per mano del patriarcato.

«Per Federica, per tutte e per nessun’altra» dichiara la Rete degli Studenti Medi di Bracciano, il sindacato studentesco. «In ricordo di Federica e di tutte le altre donne ci mobilitiamo. Vogliamo educazione sessuo affettiva nelle scuole per contrastare la violenza di genere»

UFFICIO STAMPA
Rete degli Studenti Medi del Lazio
Articolo precedente
“Nomi e Numeri contro le Mafie”, don Ciotti nell’aula consiliare di Ladispoli

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it