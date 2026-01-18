19 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCronaca

SOCCORSO A LIETO FINE SUL MIGNONE

0
202
Soccorso a lieto fine a Canale
Intorno alle ore 14.00 di oggi la macchina dei soccorsi é scattata nella Riserva di Monterano per una giovane donna che, in compagnia del fidanzato e facendo escursionismo nel nostro territorio, é caduta riportando problemi che ne compromettevano la deambulazione.
Contattato il 112, si metteva in moto la macchina dei soccorsi coordinata dalla Sala Operativa regionale. Subito sul luogo i Carabinieri della stazione di Manziana e i Vigili del Fuoco con il caposquadra Sesto Giovanni Aramini Vettori a coordinare la 25A di Bracciano, la Protezione Civile di Canale Monterano con il Sindaco Alessandro Bettarelli e il coordinatore Ernesto Giuffrida, il Soccorso Alpino e Speleologico Stazione di Roma e Provincia e di Viterbo, i sanitari del 112 e alcuni concittadini canalesi che partecipavano attivamente alle ricerche.
Grazie proprio alla presenza dei “locali” sul posto, la ragazza é stata prima velocemente individuata in prossimitá del fiume Mignone e poi condotta in salvo con un’operazione non semplice che ha necessitato il guado del fiume per ben due volte.
Un caloroso grazie da parte dell’Amministrazione Comunale va a tutti i soccorritori che, dimostrando grande professionalitá e, nel caso dei nostri concittadini grande senso civico, hanno portato in salvo la giovane donna prima che facesse buio per lasciarla alle cure dei sanitari dell’Ares 118.
da un post Facebook del sindaco Alessandro Bettarelli
Articolo precedente
La comunità di Anguillara stretta al dolore della famiglia di Federica
Articolo successivo
“Nomi e Numeri contro le Mafie”, don Ciotti nell’aula consiliare di Ladispoli

Ultimi articoli

Primo piano

FEDERICA TORZULLO, MINUTO DI RUMORE AL LICEO VIAN.  RETE DEGLI STUDENTI «PER FEDERICA, PER TUTTE, PER NESSUN’ALTRA».

Eventi

“Nomi e Numeri contro le Mafie”, don Ciotti nell’aula consiliare di Ladispoli

Cronaca

La comunità di Anguillara stretta al dolore della famiglia di Federica

Cronaca

QUANDO LA MANO È AFFIORATA DAL TERRENO TUTTO SI È FERMATO.

Cronaca

Anguillara Sabazia: trovato il corpo di Federica Torzullo a dieci giorni dalla scomparsa

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it