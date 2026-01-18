SOCCORSO A LIETO FINE SUL MIGNONE

Intorno alle ore 14.00 di oggi la macchina dei soccorsi é scattata nella Riserva di Monterano per una giovane donna che, in compagnia del fidanzato e facendo escursionismo nel nostro territorio, é caduta riportando problemi che ne compromettevano la deambulazione.

Contattato il 112, si metteva in moto la macchina dei soccorsi coordinata dalla Sala Operativa regionale. Subito sul luogo i Carabinieri della stazione di Manziana e i Vigili del Fuoco con il caposquadra Sesto Giovanni Aramini Vettori a coordinare la 25A di Bracciano, la Protezione Civile di Canale Monterano con il Sindaco Alessandro Bettarelli e il coordinatore Ernesto Giuffrida, il Soccorso Alpino e Speleologico Stazione di Roma e Provincia e di Viterbo, i sanitari del 112 e alcuni concittadini canalesi che partecipavano attivamente alle ricerche.

Grazie proprio alla presenza dei “locali” sul posto, la ragazza é stata prima velocemente individuata in prossimitá del fiume Mignone e poi condotta in salvo con un’operazione non semplice che ha necessitato il guado del fiume per ben due volte.

Un caloroso grazie da parte dell’Amministrazione Comunale va a tutti i soccorritori che, dimostrando grande professionalitá e, nel caso dei nostri concittadini grande senso civico, hanno portato in salvo la giovane donna prima che facesse buio per lasciarla alle cure dei sanitari dell’Ares 118.

da un post Facebook del sindaco Alessandro Bettarelli