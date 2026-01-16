LA VIOLENZA INVISIBILE: AL CAMPIDOGLIO UN CONVEGNO SU SOCIETÀ, SPORT E SCUOLA

Comunicato stampa

Martedì 20 gennaio, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, si terrà il convegno “La violenza invisibile – nella società, nello sport e nella scuola”, promosso dall’Onorevole Marco Perissa in collaborazione con l’Onorevole Giovanni Quarzo. L’iniziativa è curata da Saverio Montingelli, con il contributo delle associazioni Breaking the Silence e FDS – La Famiglia nel Diritto e nella Società.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione sulle forme di violenza invisibile che, pur manifestandosi in modo sottile, lasciano segni profondi e incidono significativamente sulla vita delle persone, in particolare dei soggetti più vulnerabili, con ricadute rilevanti sul benessere psico-fisico nei contesti sociali, sportivi e scolastici.

Tra i temi di approfondimento, le principali sfide nel tradurre le condotte di violenza psicologica in fattispecie di reato, argomento affrontato dall’Onorevole Augusta Montaruli. L’Onorevole Martina Semenzato si soffermerà invece sulla violenza economica, mentre la giornalista Costanza Cavalli analizzerà il ruolo e la responsabilità del linguaggio giornalistico nel raccontare le dinamiche dell’odio invisibile.

I lavori, in programma dalle 9.30 alle 13.00, vedranno la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, sportivo e accademico, delle forze dell’ordine, dell’informazione e della società civile. Dopo i saluti istituzionali, tra cui quelli della Dott.ssa Cristina Mezzaroma, che porterà la propria esperienza alla guida di una grande istituzione sportiva come la Fondazione S.S. Lazio 1900, seguiranno interventi che affronteranno il tema sotto diversi profili: degrado sociale e urbano, linguaggio dell’odio e manipolazione emotiva, pressioni psicologiche nello sport e nella scuola, violenza di genere e prevenzione culturale.

Nel corso del convegno sarà inoltre proiettato il cortometraggio “Sara”, scritto e diretto dal regista Nello Pepe, che mette in luce l’importanza del supporto e dell’assistenza alle donne in difficoltà. Seguirà la testimonianza di Veronica Passaretti, collaboratrice del Gruppo Fratelli d’Italia – Regione Lazio, vittima di sessismo.

Il convegno si concluderà con una tavola rotonda dedicata al confronto tra esperienze e punti di vista differenti, con la partecipazione di Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, la tredicenne vittima del presunto omicidio da parte del fidanzato, attualmente in carcere.