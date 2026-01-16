Celebrazione del 229° anniversario dell’istituzione del tricolore alle scuole elementari e dell’infanzia di Via dei Lecci

Nella mattinata del 12 gennaio u.s. in Bracciano, all’interno delle Scuole Elementari e dell’Infanzia di via dei Lecci, ad iniziativa del Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini e degli Insegnanti, si è svolta, con una significativa cerimonia, la celebrazione del 229°Anniversario del Tricolore, risalente al 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia.

L’iniziativa fu intrapresa dalla neo Repubblica Cispadana ( al di qua delle Alpi) costituita dalle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, per contrastare le mire espansionistiche di Napoleone in Italia e rappresentò nel simbolo la prima unione del sentimento italiano. E’ stata una bellissima e commovente manifestazione, molto curata da parte della Maestra Milva Taviani collaborata dalla collega Nunzia Peluso con l’ausilio prezioso degli altri Insegnanti.

Hanno partecipato oltre 100 alunni delle varie classi che, uniti nell’atrio principale , con in mano bandierine tricolori , hanno iniziato cantando la canzone “Tre Colori”, bellissima e significativa. Successivamente , per classe, hanno esibito cartelloni da loro designati riproducenti il tricolore, ed eventi storici illustrandoli ed esprimendo un loro pensiero sul significato della cerimonia. Gli alunni poi, esprimendo un vivo amor patrio, hanno manifestato un profondo ringraziamento a tutti i nostri soldati che hanno dato la vita per la Patria.

Indi si è formato un corteo con in testa le bandiera italiana ed europea recate da una Insegnante e dalla Socia Lions Elisa Pezone, seguite dalle Autorità lionistiche, scolastiche ed amministrative e poi dagli alunni delle varie classi con numerosi cartelli tricolori. Il corteo, raggiunto il luogo del raduno, si è schierato lungo il cortile davanti alle Autorità che hanno preso la parola illustrando il significato della cerimonia e compiacendosi con gli organizzatori.

E’ stato ricordato che la Bandiera italiana, prevista dalla nostra Costituzione repubblicana all’art. 12, deve essere amata ed onorata in quanto ricorda il sacrificio di molti cittadini e rappresenta l’unità della Nazione. Il canto dell’Inno nazionale da parte degli alunni, unito a quello delle Autorità, ha chiuso la cerimonia.

Presenti il Presidente del Lions Club Simonetta di Camillo, il Socio Bruno Riscaldati ( con funzione di Speaker), il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi e la Dirigente scolastica Paola Di Napoli.

Giovanni Furgiuele, Redazione Lagone