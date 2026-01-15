15 Gennaio, 2026
Sanità: PD Cerveteri, preoccupazione per accorpamento servizi a sede via Madre Maria Crocefissa

Comunicato stampa

“Ci auguriamo rispetto riservatezza per consultorio e celere organizzazione servizio navetta da Granarone per ovviare a difficile accesso sede”

Il Circolo PD di Cerveteri ‘David Sassoli’ esprime “preoccupazione per il futuro accorpamento dei servizi sociosanitari da via Martiri delle Foibe nella sede della Asl di via Madre Maria Crocifissa, destinata a diventare Casa di Comunità”.

“Pur comprendendo le necessarie esigenze di riorganizzazione dei servizi offerti -prosegue la nota del circolo PD di Cerveteri- in una sede adeguatamente ristrutturata e a norma, facciamo presente che la posizione della Casa di Comunità presenta notevoli difficoltà di accesso sia pedonali sia automobilistiche. Chiediamo per questo agli Enti interessati (Regione, Asl RM4, Comune) di pensare già da ora, in vista dell’apertura della nuova sede che dovrebbe essere a marzo, a come istituire un servizio di navetta dal Granarone a via Madre Maria Crocifissa, attivo negli orari di apertura al pubblico delle prestazioni sanitarie e degli uffici amministrativi”.

“Poiché all’interno della nuova Casa di Comunità si troveranno anche servizi dall’importante valenza sociale, come il Consultorio, destinati anche ad un’utenza minorenne o fragile, auspichiamo che sia garantita la necessaria riservatezza che tale servizio richiede”, conclude la nota del PD di Cerveteri.  

Il Circolo PD di Cerveteri ‘David Sassoli’

