15 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Iran: Cgil, 16 gennaio in piazza a Roma al fianco del popolo iraniano

0
127

Comunicato stampa

La Cgil Roma e Lazio aderisce “alla manifestazione indetta per venerdì 16 gennaio alle 16:30 in piazza del Campidoglio a Roma, da Amnesty international e Woman life freedom for peace and justice, per sostenere il popolo iraniano”. Lo dichiara in una nota la Cgil di Roma e del Lazio.

“In Iran, in questi giorni, si sta compiendo uno dei più gravi crimini contro l’umanità da parte del regime teocratico al potere, che sta reprimendo ancora una volta nel sangue la mobilitazione di chi chiede diritti, democrazia e giustizia. Sosteniamo da sempre la lotta del popolo iraniano e quella dei sindacalisti incarcerati e perseguitati dal regime teocratico. Continueremo a mobilitarci, anche nei prossimi giorni, a partire dal presidio di venerdì, per chiedere democrazia e libertà per il popolo iraniano”.

Segreteria Cgil Roma e Lazio

 

Articolo precedente
Sanità: PD Cerveteri, preoccupazione per accorpamento servizi a sede via Madre Maria Crocefissa
Articolo successivo
SELEZIONATE LE 50 SCUOLE CHE ACCEDONO ALLA SECONDA FASE DELLA DECIMA EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE MAD FOR SCIENCE

Ultimi articoli

Cultura

Una web app con Maria Grazia Cucinotta per promuovere il sito Unesco: martedì a Cerveteri la presentazione de “La Via Etrusca”

Economia

Ladispoli: Avviso alle attività produttive del territorio

Eventi

Immaginare è decolonizzare: torna Oblivion, Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale

Territorio

I pescatori delle acque interne del Lazio chiedono un indennizzo per il fermo obbligatorio della pesca all’anguilla.

Scuola

Caro vita e indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: l’aumento dei prezzi alimentari colpisce la scuola e impoverisce i docenti lontani da...

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it