Iran: Cgil, 16 gennaio in piazza a Roma al fianco del popolo iraniano

Comunicato stampa

La Cgil Roma e Lazio aderisce “alla manifestazione indetta per venerdì 16 gennaio alle 16:30 in piazza del Campidoglio a Roma, da Amnesty international e Woman life freedom for peace and justice, per sostenere il popolo iraniano”. Lo dichiara in una nota la Cgil di Roma e del Lazio.

“In Iran, in questi giorni, si sta compiendo uno dei più gravi crimini contro l’umanità da parte del regime teocratico al potere, che sta reprimendo ancora una volta nel sangue la mobilitazione di chi chiede diritti, democrazia e giustizia. Sosteniamo da sempre la lotta del popolo iraniano e quella dei sindacalisti incarcerati e perseguitati dal regime teocratico. Continueremo a mobilitarci, anche nei prossimi giorni, a partire dal presidio di venerdì, per chiedere democrazia e libertà per il popolo iraniano”.

Segreteria Cgil Roma e Lazio