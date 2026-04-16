16 Aprile, 2026
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Emergenza e prevenzione: prosegue il dialogo tra La Rinascente e il Comune di Bracciano

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Nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile si è svolto un nuovo incontro tra i residenti del complesso residenziale La Rinascente e l’amministrazione comunale di Bracciano, con la presenza del sindaco Marco Crocicchi, della presidente del consiglio Giulia Sala e dell’assessore ai lavori pubblici, ambiente e territorio Rinaldo Borzetti. Presente anche l’Avv. Barbara Veroli.

Dopo un breve intervento del presidente del consiglio dei condomini, Gennaro Migliaccio, ha preso la parola l’amministratore del condominio, Giovanni Furgiuele, che, dopo aver ringraziato, con una certa emozione e il giusto grado di soddisfazione, la comunità e i volontari per aver contribuito, con il loro fattivo impegno, all’uscita dall’emergenza, ha dato la parola al sindaco e agli altri amministratori. Questi hanno ribadito il loro impegno a garantire il risarcimento dei numerosi danni subiti dalla popolazione residente e, al tempo stesso, a sollecitare gli enti sovraordinati affinché avviino la progettazione di opere strutturali, considerate ormai indispensabili per prevenire nuovi eventi critici legati al cambiamento climatico. 

È seguito un vivace dibattito con i residenti che, come la scorsa volta, hanno riempito il locale condominiale e anche oltre, mantenendo sempre la dovuta educazione e un clima sereno. Al termine, è stato preso l’impegno a proseguire la serie di incontri finalizzati alla comunicazione, in tempo reale, dei risultati ottenuti e all’ascolto di nuove e vecchie esigenze.

Lorenzo Avincola redattore de L’agone 

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