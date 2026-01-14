Primo incontro della rassegna “Che fine ha fatto la politica?” con Marco Patucchi a Bracciano

Comunicato stampa

autore del libro “La spia venuta dal nulla” il 17 gennaio nella biblioteca comunale di Bracciano

Una rassegna che parla di temi attuali attraverso l’analisi di concetti approfonditi da autorevoli autori

“Il programma culturale dell’Assessorato alla Cultura apre il nuovo anno con una proposta che stimola la capacità di analisi della realtà di ognuno di noi. Vogliamo affrontare i temi principali del dibattito pubblico attuale in modo da sottrarre la politica alla propaganda dei partiti, all’intrattenimento serale delle tv, all’affanno dei follower sui social, per restituirla alla polis, cioè all’origine del termine.” Così presenta l’evento l’Assessore Biancamaria Alberi che continua sottolineando l’importanza del ruolo della Biblioteca come luogo di confronto e di diffusione dei saperi.

Il primo incontro con Marco Patucchi, giornalista ed autore di “La spia venuta dal nulla” (Marlin Editore 2024) è sabato 17 gennaio 2026 alle 18.30 nella sala lettura della Biblioteca Comunale. Il tema affrontato a proposito della relazione tra Storia e Memoria riguarda la ricerca dell’autore su uno dei martiri della Storta nel quale fu trucidato anche il deputato e sindacalista Bruno Buozzi, e rimasto fino ad oggi sconosciuto. Emerge in tutta la sua modernità una dimensione inscindibile dall’orrore della guerra che è la stessa alla quale si assiste oggi e che è quella legata agli ostaggi.

La Liberazione, che è un momento storico fondante della Repubblica, non è solo memoria, ma anche e soprattutto una chiave di lettura di terribili eventi contemporanei. Si tratta di un aspetto imprescindibile per una rassegna che in quattro incontri vuole indagare le ragioni della disaffezione alla politica che investe la società di oggi e che si concreta alle urne in un forte astensionismo.

Un percorso che, attraverso i libri di saggistica, vuole riportare in primo piano concetti e argomenti dell’attuale dibattito politico.

Tutti gli incontri della rassegna prevedono reading di brani tratti dai libri, letti dall’attrice Monica Ferri e commenti musicali eseguiti dall’Associazione Novarmonia di Bracciano.

Ingresso libero.