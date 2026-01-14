14 Gennaio, 2026
GIORNALISTI: PAOLO TRIPALDI (ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA): “LISTE DI PROSCRIZIONE INACCETTABILI. SI INTERVENGA SUBITO”

Comunicato stampa

Roma, 14 gennaio 2026

“È inaccettabile la pubblicazione della “Lista degli agenti dell’Entità sionista in Italia” diffusa sul sito del Nuovo Partito Comunista Italiano, un elenco che oltre a politici e intellettuali comprende numerosi giornalisti. Siamo di fronte a vere e proprie liste di proscrizione, strumenti che mirano a intimidire chi svolge il proprio lavoro per garantire ai cittadini un’informazione corretta. È una pratica che mina i principi democratici e la libertà di stampa”. E’ quanto dichiara il presidente dell’Associazione Stampa Romana, Paolo Tripaldi.

“Ancora più inquietante è che tali elenchi vengano aggiornati periodicamente e in totale impunità, alimentando un clima ostile verso chi opera nel mondo dell’informazione”, prosegue Tripaldi, “Mi auguro che le autorità competenti intervengano con fermezza per porre fine a queste pratiche inaccettabili e per tutelare chi ogni giorno lavora con responsabilità e trasparenza al servizio del diritto dei cittadini a essere informati”.

Antonio Ranalli

